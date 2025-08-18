Iranul avertizează că un nou război cu Israelul poate izbucni în orice moment. Confruntarea rămâne iminentă și tensionată

Stiri externe
18-08-2025 | 20:16
Mohammad Reza Aref
AFP

Prim-vicepremierul iranian Mohammad Reza Aref a avertizat luni că un nou război cu Israelul ar putea izbucni „în orice moment", la peste două luni de la un conflict sângeros între cele două ţări inamice.

autor
Sabrina Saghin

Pe 13 iunie, Israelul a lansat un surprinzător atac asupra teritoriului iranian, unde a întreprins sute de lovituri ce au vizat în special obiective militare şi nucleare, şi a ucis cercetători implicaţi în programul nuclear iranian, precum şi ofiţeri de rang înalt din armata iraniană.

Iranul a ripostat cu tiruri de rachete şi de drone asupra Israelului şi a vizat cea mai importantă bază americană din Orientul Mijlociu, în Qatar.

SUA, care au bombardat de asemenea pe 22 iunie obiective nucleare în Iran, au anunţat o încetare a ostilităţilor pe 24 iunie.

„Trebuie să fim gata în orice moment pentru confruntare. Astăzi, noi nici măcar nu suntem într-o situaţie de armistiţiu, există mai degrabă o încetare a ostilităţilor", a declarat Aref.

Citește și
protest iran, protest teheran, ali khamenei
Teheranul şi-a închis toaletele publice din cauza crizei acute de apă. Locuitorii sunt revoltați

Iranul „pregăteşte planuri pentru cel mai rău scenariu", a afirmat înainte de acesta Yahya Rahim Safavi, consilier militar al ghidului suprem iranian Ali Khamenei, citat duminică de cotidianul Shargh.

„Nu există în prezent un veritabil armistiţiu, noi suntem în fază de război, şi acesta poate izbucni în orice moment. Nu există niciun protocol, nicio reglementare, niciun acord între noi şi israelieni, nici între noi şi americani", a subliniat Safavi

După armistiţiu, responsabili şi comandanţi militari iranieni afirmă că ţara lor este gata pentru o nouă confruntare, însă nu caută război.

Peste o mie de persoane au fost ucise în Iran în timpul conflictului din iunie, potrivit autorităţilor iraniene. Israelul a informat la rândul său despre 28 de morţi.

Puterile occidentale şi Israelul acuză Iranul că vrea să se doteze cu arme nucleare. 

Sursa: Agerpres

Etichete: razboi, israel, iran,

Dată publicare: 18-08-2025 20:16

Articol recomandat de sport.ro
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Citește și...
Hezbollah respinge decizia guvernului libanez de a se dezarma: „Nu va exista”
Stiri externe
Hezbollah respinge decizia guvernului libanez de a se dezarma: „Nu va exista”

Mişcarea Hezbollah din Liban, susţinută de Iran, a afirmat miercuri că guvernul de la Beirut a comis un „păcat grav” prin decizia de a o dezarma până la sfârşitul anului şi că va considera această decizie „inexistentă”, relatează AFP.

Teheranul şi-a închis toaletele publice din cauza crizei acute de apă. Locuitorii sunt revoltați
Stiri externe
Teheranul şi-a închis toaletele publice din cauza crizei acute de apă. Locuitorii sunt revoltați

Teheranul şi-a închis toaletele publice în conformitate cu măsurile guvernamentale luate din cauza unei crize acute de apă la nivel naţional care se înrăutăţeşte de la o zi la alta, relatează media iraniene Didban Iran şi Shargh, preluate de dpa.

Incident între forțele americane și iraniene în Golful Oman. Americanii au fost primii care au cedat
Stiri externe
Incident între forțele americane și iraniene în Golful Oman. Americanii au fost primii care au cedat

Un elicopter al armatei iraniene a împiedicat miercuri un distrugător american să se apropie de apele monitorizate de Iran în Golful Oman, şi a forţat nava marinei militare a SUA să-şi schimbe direcţia, după un schimb de ameninţări.

Recomandări
Zelenski și Trump, față-n față la Casa Albă. „Nu este nevoie de încetarea focului pentru acordul de pace”, a spus liderul SUA
Stiri externe
Zelenski și Trump, față-n față la Casa Albă. „Nu este nevoie de încetarea focului pentru acordul de pace”, a spus liderul SUA

Volodimir Zelenski s-a întâlnit, azi, cu Donald Trump. Este însoțit de șefa Comisiei Europene, lideri din Germania, Marea Britanie, Italia, Franța și Finlanda, precum și de secretarul general al NATO. ȘtirileProTV.ro vă prezintă sinteza evenimentelor.

Guvernul țintește cele mai mari salarii de la stat. Cu cât ar putea scădea lefurile șefilor ASF, ANRE și ANCOM
Stiri Economice
Guvernul țintește cele mai mari salarii de la stat. Cu cât ar putea scădea lefurile șefilor ASF, ANRE și ANCOM

Guvernul vrea să taie cu 30% salariile directorilor cu cele mai mari lefuri din țară, dar și să reducă numărul de angajați din instituțiile pe care le conduc, potrivit unui proiect al Executivului. Este vorba despre ASF, ANRE și ANCOM.

Cum vor arăta orele în școlile comasate. „Clasele a șasea și a șaptea vor deveni o singură clasă”
Stiri actuale
Cum vor arăta orele în școlile comasate. „Clasele a șasea și a șaptea vor deveni o singură clasă”

Opt sute de directori revin la catedră, cu normă întreagă, după ce școlile și grădinițele pe care le-au condus și-au pierdut personalitatea juridică.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 August 2025

43:15

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12