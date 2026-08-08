În același timp, Emiratele Arabe Unite au anunțat că forțele Teheranului au lovit o altă navă în strâmtoare, relatează Reuters, citat de News.ro.

Acordul dintre Iran şi Oman privind strâmtoarea este considerat esenţial pentru un acord mai amplu menit să pună capăt războiului care a început cu atacurile SUA şi ale Israelului asupra Iranului pe 28 februarie şi care a dus la instituirea de către Teheran a unui control strict asupra principalei rute de export al energiei.

Un oficial american, care a dorit să rămână anonim, a declarat vineri că Washingtonul se aşteaptă în curând la un acord între Iran şi Oman, care se află de o parte şi de alta a strâmtorii, astfel încât traficul normal al petrolului să poată fi reluat.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că Iranul şi Omanul sunt „foarte aproape” de un acord pentru o nouă rută maritimă prin strâmtoare, dar că redeschiderea acesteia depinde de alte condiţii, printre care şi acordarea de despăgubiri de către SUA.

Secretarul celui mai înalt organism de securitate naţională al Iranului, Mohammad Bagher Zolqadr, a enumerat şi alte cerinţe, printre care încetarea ameninţărilor SUA împotriva Iranului, încetarea agresiunilor împotriva Iranului şi a aliaţilor săi libanezi, palestinieni, yemeniţi şi irakieni, ridicarea blocadei şi a sancţiunilor împotriva Iranului şi deblocarea activelor iraniene.

Omanul raportează negocieri pozitive, dar condamnă atacurile asupra navelor

Omanul a condamnat ceea ce a descris drept atacuri repetate asupra navelor aflate în tranzit prin strâmtoare, fără a atribui vina, şi a declarat că negocierile cu Iranul privind modalităţile de navigaţie prin Hormuz au fost „pozitive şi constructive”.

„Oman subliniază importanţa evitării oricăror acţiuni care ar putea afecta aceste negocieri şi progresele realizate, într-un mod care să ţină seama de interesele tuturor părţilor”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe.

Araghchi a afirmat că vechiul sistem de separare a traficului maritim prin strâmtoare nu mai este acceptabil pentru Teheran şi că Iranul discută cu Omanul despre o rută temporară, în timp ce se rezolvă aspectele tehnice şi juridice legate de o rută permanentă.

Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, un politician relativ moderat, a declarat că, în opinia sa, acum este momentul cel mai potrivit pentru un acord.

„Există coeziune, forţă şi unitate în ţară şi, din câte ştiu, Iranul este considerat victorios şi puternic în acest război”, au relatat agenţiile de ştiri iraniene, citându-l pe preşedinte.

Iranul a răspuns la atacurile SUA vizând bazele americane din statele din Golf şi din Iordania, precum şi lovind navele din strâmtoarea îngustă, pe unde treceau o cincime din livrările mondiale de petrol şi gaze înainte de război.

Petrolier atacat

Emiratele Arabe Unite au declarat sâmbătă că Iranul a atacat cu o rachetă un petrolier afiliat companiei petroliere de stat, în timp ce acesta tranzita Strâmtoarea Ormuz, fără a se înregistra victime, în cadrul celei mai recente escaladări a atacurilor asupra navelor din zonă.

Organismul britanic de monitorizare a comerţului maritim UKMTO a declarat că o navă a luat foc după ce a fost lovită de un proiectil necunoscut, dar incendiul a fost stins şi nu s-a raportat niciun impact asupra mediului.

Autorităţile iraniene nu au făcut niciun comentariu imediat.

În ultimele săptămâni, administraţia Trump a semnalat în repetate rânduri că s-ar putea ajunge în curând la un acord privind redeschiderea strâmtorii, însă Iranul a negat că ar fi în curs de desfăşurare vreo negociere. Nu este clar dacă ultima serie de negocieri va duce la un acord mai durabil.

„Odată ce va fi anunţat acordul privind restabilirea transportului maritim comercial fără obstacole, Statele Unite vor ridica blocada asupra porturilor iraniene”, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american. Măsurile SUA vor fi condiţionate de respectarea angajamentelor asumate de Iran, a precizat acesta.

Gărzile Revoluţiei Iraniene, care au atacat navele, au declarat, de asemenea, sâmbătă că redeschiderea Strâmtorii Ormuz depinde de acceptarea de către Washington a condiţiilor Iranului şi nu are legătură cu negocierile dintre Iran şi Oman.

„De îndată ce Statele Unite vor accepta condiţiile Iranului, Strâmtoarea Hormuz va fi cu siguranţă redeschisă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Gărzilor, Hossein Mohebbi, potrivit agenţiei de ştiri iraniene Tasnim.

Un acord i-ar oferi Iranului un anumit control

Un acord propus între Iran şi Oman, menit să pună capăt celor cinci luni de conflict dintre Iran şi SUA, i-ar oferi Teheranului controlul asupra navelor care intră în Golful Persic prin strâmtoare, au declarat miercuri pentru Reuters o sursă iraniană de rang înalt şi doi oficiali regionali, aceasta fiind una dintre cele mai mari concesii făcute până acum Iranului.

Oficialii americani au afirmat în repetate rânduri că nu ar fi de acord niciodată ca Iranul să controleze accesul la cea mai importantă rută comercială din lume pentru aprovizionarea cu energie. Nu este clar dacă aceştia au încercat să modifice parametrii acordului.

Iranul a folosit ostilităţile pentru a justifica perceperea unei taxe de trecere de la petrolierele care tranzitează strâmtoarea. Acest lucru, împreună cu atacurile asupra navelor care încearcă să traverseze strâmtoarea fără permisiunea sa, a perturbat grav transporturile globale, provocând o creştere a preţurilor la energie şi alimentând inflaţia.