"Va fi un acord bun, sau nu va fi niciunul", este cea mai recentă reacție a președintelui Trump, care și-a instruit negociatorii să nu se grăbească.

Potrivit relatărilor, proiectul de acord discutat ar include - prelungirea armistițiului cu 60 de zile, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și încheierea blocadei americane asupra porturilor Iranului. De asemenea, ar fi prevăzut și un plan pentru negocieri ulterioare privind programul nuclear al Iranului.

„Acordul de pace cu Iranul va fi - fie un acord extraordinar, fie nu va fi deloc”, a transmis președintele Trump pe rețeaua lui de comunicare. Și, tot Trump dă asigurări că va fi exact opusul precedentului acord încheiat de administrația Obama.

Reporter: Ceva nou în privința Iranului?

Marco Rubio: Încă lucrăm la asta. Mai este nevoie de puțin timp pentru a primi un răspuns. Avem ceea ce cred că este o propunere destul de solidă pe masă în ceea ce privește capacitatea lor de a redeschide Strâmtoarea (Ormuz), de a permite din nou navigația prin Strâmtoare și de a intra într-o negociere reală, semnificativă și limitată în timp privind chestiunile nucleare. Sperăm să reușim. Președintele, așa cum a spus, nu se grăbește. Nu vom încheia un acord nefavorabil.

Purtătorul de cuvânt al ministerului de externe de la Teheran a declarat că, prin medierea Pakistanului, cele două părți au "ajuns la un cadru de înțelegere", dar "nimeni nu poate susține că semnarea unui acord este iminentă".

Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe: „În această etapă nu vom discuta în niciun fel detalii legate de chestiunea nucleară. Memorandumul de înțelegere în 14 puncte este concentrat pe încheierea războiului. Dacă acest lucru se întâmplă, atunci, pe parcursul unei perioade de 60 de zile, vor fi discutate chestiunile legate de programul nuclear. Nu avem niciun calendar sau termen-limită pentru finalizarea acordului-cadru. Pentru noi, criteriul este protejarea intereselor noastre naționale”.

În lipsa unei înțelegeri, Teheranul amenință că poate extinde războiul către Strâmtoarea Bab el-Mandeb, o altă cale navigabilă crucială pentru aliații din Golf ai Statelor Unite.

Gen. Mohsen Rezaei, consilier al Liderului Suprem iranian: „Nu doar în Strâmtoarea Ormuz și în Golful Persic, ci și în Marea Roșie și Oceanul Indian veți extinde un război din care voi înșivă veți fi primii care vor fugi. Veți fugi din calea focului intens al luptătorilor noștri”.

Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe: „Iranul nu exclude nicio opțiune când vine vorba de apărarea sa. Nu poți limita focul la o singură țară sau regiune. Când pornești un incendiu, trebuie să te aștepți ca acesta să se extindă și în alte regiuni”.

Pe durata negocierilor în curs dintre Statele Unite și Iran, Teheranul pare să creadă că se află într-o poziție mai puternică, potrivit analiștilor de la Institutul pentru studierea războiului. În consecință, Iranul "încearcă să refacă ordinea regională într-un mod" care să îl avantajeze, explică experții.