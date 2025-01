Învestirea lui Donald Trump, în condiții nemaiîntâlnite de 40 de ani. Ambasadorul român în SUA oferă detalii exclusive

Ceremonia va avea loc în interiorul Capitoliului și nu afară cum era prevăzut, din cauza vremii aspre. Asta înseamnă că cei 220.000 de americani care aveau bilete gratuite vor pierde ocazia. Doar 20.000, cel mult, vor putea să urmărească transmisiunea în direct dintr-o sală polivalentă aflată în apropiere.

Pentru luni, ziua când Donald Trump revine oficial la Casa Albă, la Washington DC, este prognozat frig pătrunzător. Mercurul din termometre va coborî până la minus 11 grade Celsius, dar în condiții de vânt, temperatura resimțită va fi semnificativ mai scăzută.

„Sunt condiții periculoase pentru zecile de mii de membri ai forțelor de ordine, echipelor de urgență, câinii polițiști și chiar caii poliției”, precum și pentru „sutele de mii” de susținători, a explicat Trump într-o postare pe platforma sa de media socială, anunțând că ceremonia de învestire nu se va mai desfășura în aer liber pe treptele Capitoliului, care este sediul Congresului american.

Meg Kinnard, The Associated Press: „Acum, Trump va depune jurământul în interior, în Rotonda Capitoliului. Aceasta înseamnă că mii de oameni care vizitează Washingtonul nu vor putea să asiste de la fața locului la ceremonia de învestire pentru cel de-al doilea mandat prezidențial al lui Trump.”

Ultimul președinte care a depus jurământul în interior, în Rotonda Capitoliului, a fost Ronald Reagan, în 1985, tot din cauza frigului.

De la Washington, Cosmin Stan oferă detalii exclusive despre ceremonia de învestitură care va avea lor luni, 20 ianuarie.

Cosmin Stan: ”Suntem pe ultima sută de metri înaintea de ceremonia învestirii și autoritățile sunt în alertă, mai ales că are loc un marș de protest de amploare în Washington.

Luni, doar unii demnitari, oaspeți notabili și alți foști președinți americani, precum Joe Biden și George W. Bush, vor putea asista la ceremonie din interiorul Capitoliului.

Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a făcut o serie de precizări foarte importante, în exclusivitate pentru Știrile PRO TV.

Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA: „Cred că noul președinte va folosi acest discurs pentru a seta liniile generale de politică externă și internă și mă aștept la anunțuri importante”.

Meg Kinnard, The Associated Press: „Alte evenimente prilejuite de învestire se vor desfășura conform planului inițial. O serie de baluri vor avea loc în Washington, iar președintele ales va susține un miting duminică după-amiază, la Capital One Arena. Trump a spus că aceeași arenă va fi deschisă luni pentru vizionarea în direct a ceremoniei depunerii jurământului. De asemenea, Trump a afirmat că plănuiește să se alăture mulțimii la Capital One, după ce va depune jurământul”.

Doar 20.000 din cei 220.000 de participanți la ceremonie vor putea intra în Capital One

Înaintea ceremoniei de învestire, organizatorii anunțau că aproximativ 220.000 de bilete gratuite au fost distribuite pentru cei care ar fi vrut să urmărească evenimentul de la Capitoliu.

Cei fără bilete ar fi avut, de asemenea, posibilitatea de a asista la ceremonie de pe artera National Mall din inima Washingtonului. În schimb, arena Capital One are o capacitate maximă de 20.000 de locuri.

O vizitatoare care tocmai citise știrea pe telefon a simțit nevoia să se descarce:

Femeie: „Vezi doar 50 de kilometri de garduri. Sunt oameni veniți din toată țara care au cheltuit o mulțime de bani pentru asta. Ce simt? Mă întristează și mă supără”.

Printre demnitarii străini care merg la Washington pentru învestirea lui Trump va fi și premierul italian Giorgia Meloni.

Ambasador și fost asistent special al președintelui Obama: „Când ai un lider populist, iar Trump este un lider populist, dacă el pare să fie de succes, acest lucru creează un model pentru alții. Dacă ceea ce face el pare să funcționeze, va avea implicații în Europa”.

