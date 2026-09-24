Tensiunile dintre Ottawa și Washington au atins cote alarmante, premierul canadian Mark Carney recunoscând că a luat în calcul scenariul unei intervenții militare a Statelor Unite.

Dezvăluirea vine pe fondul declarațiilor repetate ale președintelui american Donald Trump, care și-a manifestat în nenumărate rânduri dorința de a anexa Canada și de a o transforma în cel de-al 51-lea stat american.

Într-un interviu publicat miercuri seară de New York Times și preluat de agenția AFP și Agerpres, Carney a abordat subiectul sensibil al amenințărilor venite de la Casa Albă. Deși a refuzat să ofere detalii concrete despre implicațiile unui astfel de conflict pentru țara sa, Carney a justificat abordarea sa printr-o perspectivă pragmatică, specifică funcției pe care o deține.

„Cred că, într-un astfel de post, ai responsabilitatea de a lua în considerare riscurile extreme”, a afirmat liderul de la Ottawa.

Oficialul canadian a încadrat această evaluare în sfera procedurilor standard de securitate națională, subliniind că, deși nu se așteaptă ca scenariul să se materializeze, o astfel de amenințare nu putea fi ignorată la nivel înalt. „Este pur şi simplu o chestiune de gestionare a riscurilor. Nu este un scenariu de bază, dar ar fi fost iresponsabil” să nu fie luat în calcul, a adăugat acesta, păstrând discreția asupra detaliilor operaționale.

Ruptură diplomatică și război comercial

Contextul geopolitic este dublat de o criză economică profundă între cele două state. Relațiile comerciale s-au degradat sever, ajungând la un nivel fără precedent, pe fondul impunerii unor măsuri reciproce de retorsiune.

Ruptura definitivă s-a consumat pe 21 august, moment în care Canada a decis să suspende orice fel de negocieri cu administrația de la Washington. Motivul invocat de Mark Carney a fost încercarea Casei Albe de a forța Ottawa să accepte un acord comercial pe care premierul canadian l-a catalogat drept „nedrept”.