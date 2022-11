INTERVIU cu Gen. (r) Cristian Barbu. Cum a fost posibil incidentul din Polonia și ce ar putea urma pe frontul din Ucraina

Sigur este deocamdată că racheta căzută în Polonia a transmis o undă de șoc în toată lumea la gândul că o țară NATO ar fi putut fi atacată.

Cum a fost posibil acest incident, dar și ce ar putea urma pe câmpul de luptă aflăm, de la Cosmin Stan și de la invitatul său, generalul (r) Cristian Barbu, fost rector al Academiei Tehnice Militare și fost consilier al ministrului Apărării.

Cosmin Stan: Cu toții am cam simțit fiori reci marți seară, atunci când am văzut ce s-a întâmplat în Polonia, la doar câțiva kilometri de granița cu Ucraina. Tocmai am trecut razant pe lângă Al Treilea Război Mondial?

Generalul (r) Cristian Barbu: Este clar că în primele momente ne-am gândit cu toții de o situație extrem de delicată, însă în timp scurt, în aproximativ 3-4 ore, am început să limpezim situația, să corelăm datele și am văzut că ne îndepărtăm de acel moment critic, ceea ce, cumva, ne-a permis să respirăm mult mai ușor.

Cosmin Stan: Și ce s-a întâmplat acolo, în acel moment?

Generalul (r) Cristian Barbu: În momentul de față știm aproape cu exactitate ce s-a întâmplat, pentru că au fost surse care au arătat ce au înregistrat, care au fost evenimentele, și am beneficiat și de momentul acela de maximă inspirație al președintelui american, care a calmat lucrurile de prima dată, a avut, probabil, cele mai bune informații și în timpul cel mai scurt, și, cumva, ne-a spus că lucrurile nu sunt atât de grave. De data aceasta, cred că mergem pe ideea unui accident și este mai puțin probabil ca un accident, cu destul de multă celebritate, în sensul că ne-am gândit înainte să acționăm, cred că nu putea să ducă la un conflict major, poate chiar la Al Treilea Război Mondial.

Cosmin Stan: Această greșeală nu, dar altele...

Generalul (r) Cristian Barbu: Dar altele, însă, dacă nu sunt corect gestionate și de fiecare dată se încearcă amplificarea situației, sigur că lucrurile pot scpăa de sub control.

Cosmin Stan: Și a existat acest pericol și marți seară, pentru că am văzut, inițial, foarte multe declarații destul de dure.

Generalul (r) Cristian Barbu: Din păcate, da.

Cosmin Stan: Dar, cum explicați avalanșa de rachete lansate marți de armata Rusiei asupra Ucrainei? S-a enervat Putin dintr-o dată și a apăsat pe un buton și a declanșat acest atac masiv?

Generalul (r) Cristian Barbu: Cred că au fost două lucruri care au condus cumva la acest atac fără precedent în Ucraina din partea armatei ruse. Pe de-o parte, la summitul G20 au fost o serie de elemente care nu au dus deloc spre o idee convergentă, iar discuțiile de la Ankara, între marile servicii americane și ruse, de externe, de fapt, nu au consud, se pare, la un element care să permită un avans imediat în discuția privind încetarea războiului. Este al doilea acces de furie, de acțiune, peste limitele unei normalități. Rusia ar putea să mai bombardeze cu rachete, cu drone, dar cât va mai putea să aibă? Ați văzut că încearcă să aducă și din alte țări, fie din Iran, fie din Coreea de Nord, dar din punctul de vedere al evoluției de front trebuie să privim ce face omul cu bocancul, cum zicem noi.

„În acest moment, frontul propriu-zis este pentru ruși de regres. Ce fac ucrainenii? Se pregătesc pentru eliberarea atât a Harkovului, în partea de nord, cât și Hersonul, încercând, de asemenea, să împingă tot frontul cât mai aproape de peninsula Crimeea. Între timp, probabil și forțele ruse încearcă și forțele ruse să-și alimenteze și cu oameni și cu tehnciă și cu muniții pozițiile. Ne așteptăm ca în următoarele două-trei săptămâni lucrurile să intre pe făgașul acela al iernii, dar nu înseamnă că ofenisva se va opri din partea ucrainenilor”, a conchis generalul (r) Cristian Barbu, în platoul Știrilor Pro TV.

