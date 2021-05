Internetul, tot mai popular printre vârstnici din cauza pandemiei. "Foarte utile aplicaţiile astea"

Internetul i-a adus pe cei dragi mai aproape, atunci când întâlnirile fizice nu au fost posibile. O confirmă un studiu realizat în toată Europa, potrivit căruia internetul a crescut în popularitate în pandemie, inclusiv în rândul celor ieșiți la pensie.

Și în Romania 4 din 10 români cu vârste de peste 65 de ani au fost online, potrivit Eurostat.

Acești pensionari sunt într-o excursie prin țară și tocmai au făcut o pauză în parc ca să le arate celor rămași acasă fotografiile făcute pe drum. Doamna se ocupă de Facebook, iar domnul este fan al aplicațiilor de călătorii.

Pensionară: ''Mi-a fost destul de greu și a prins foarte bine și telefonul, și laptopul. Pe mobil, am vorbit, am scris, am pus pe Facebook. Folosesc și laptopul - cu colegii mei de liceu, de facultate, cu rudele... Folosesc și telefonul mobil, și laptopul''.

Pensionar: ''Am vreo trei conturi de internet, de e-mail, e foarte util. N-am crezut că voi ajunge la vârstă asta să mă apuc să-l învăț. Chiar sunt foarte faine aplicațiile astea. Waze-ul, maps-ul, parking...''.

Potrivit statisticii oficiale europene, internetul a crescut în popularitate în rândul celor de peste 65 de ani, în ultimii ani, dar mai ales în 2020, din cauza pandemiei. Așa s-a ajuns, ca în Romania 40% dintre cei trecuți de această vârstă să folosească internetul. Restul de 60% dintre vârstnici, pentru care internetul rămâne o enigmă, întâmpină diferite dificultăți - ori nu au telefon mobil pentru că nu își permit, ori nu știu să folosească noile tehnologii.

Reporter: ''Pentru ce folosiți internetul?".

Costache Ursu, pensionar: "Pentru toate operațiunile care pot fi făcute - de la a trimite un mail, la a vorbi pe Whatsapp, a trimite foto sau conversații".

Reporter: "Apelurile video cu cine le-ați folosit cel mai des?".

Costache Ursu, pensionar: "Cu copiii și cu alti prieteni care și ei folosesc internetul... Când treci de 70 de ani sunt destui care nu accesează''.

Nordicii trecuți de 65 de ani sunt campionii Europei la folosirea internetului. În Danemarca, 94% dintre ei au folosit internetul. Ei sunt urmați de cei din Luxemburg, Suedia și Olanda. Românii se plasează spre finalul clasamentului, dar nu chiar la coadă. După noi urmează portughezii, grecii, croații și vecinii bulgari, unde doar 25% dintre cei cu vârste între 65 și 74 de ani au intrat pe internet.

Laura Culiță, reporter Pro TV: "Și în cazul celor foarte tineri, România este în a doua jumătate a clasamentului. 95% dintre cei cu vârste intre 16 și 24 de ani au folosit internetul, spre deosebire de 100% în țări că Danemarca, Estonia ori Spania. În cazul tinerilor, timpul online a fost împărțit între distracție, discuții cu prietenii și studiu".