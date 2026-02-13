Acest proiect de lege, care a primit cu 149 de voturi pentru şi 100 contra, îşi propune să modifice un sistem existent din 1980, Argentina având cea mai mare vârstă a răspunderii penale în America de Sud. În majoritatea ţărilor subcontinentului este de 14 ani, iar în Brazilia şi Ecuador este de 12 ani.

Vârsta răspunderii penale este vârsta sub care un minor nu poate fi tras la răspundere penală pentru acţiunile sale şi, prin urmare, nu poate fi judecat.

Această dezbatere parlamentară vine după o serie de incidente sordide care au implicat adolescenţi.

Cel mai recent caz a avut loc în decembrie în provincia Santa Fe, când doi adolescenţi de 14 şi 15 ani, au torturat şi înjunghiat mortal un alt tânăr de 15 ani.

Opoziţia a denunţat adoptarea forţată, argumentând că, în timpul examinării în comisie, majoritatea experţilor, printre care avocaţi pentru protecţia copilului, s-au opus acesteia.

De asemenea, aceasta a subliniat timpul insuficient acordat închisorilor pentru a se adapta înainte de intrarea în vigoare a noilor norme, precum şi bugetul alocat, în opinia lor inadecvat.

„Politicienii ar trebui să se asigure că acest lucru se întâmplă doar în cazuri excepţionale", dar închisoarea le este propusă „pentru a răspunde la problemele copiilor şi adolescenţilor săraci care nu au găsit un stat capabil să le ofere ceea ce au nevoie", a declarat deputata din opoziţia peronistă Victoria Tolosa Paz în timpul dezbaterii.

Majoritatea din jurul preşedintelui Milei a desfăşurat o vastă campanie media, promovată de senatoarea şi fost ministru al securităţii Patricia Bullrich, sub sloganul „Infracţiune de adult, pedeapsă de adult".

„Dacă o persoană se află în faţa altei persoane care a luat decizia de a o răni, a o vătăma sau a o ucide, la 14 ani înţelege că este greşit şi trebuie să aibă consecinţe. Asta se numeşte infracţiune", a declarat deputatul majorităţii Ramiro Gutiérrez, apărând proiectul de lege.

În Franţa, un minor poate fi tras la răspundere pentru o infracţiune comisă de la vârsta de 13 ani şi, prin urmare, poate fi urmărit penal în faţa unui judecător pentru minori sau a unui tribunal pentru minori.

România analizează schimbarea Codului Penal

Pragul minim al vârstei de la care copiii pot răspunde penal pentru infracțiuni foarte grave ar putea să dispară, iar minorii ar putea fi acuzați doar pe baza discernământului.

Ministerul Justiției analizează, cu ajutorul unor experți, posibilitatea modificării Codului Penal, după îngrozitoarea crimă din județul Timiș.

În această situație nu pot fi demarate cercetări penale deoarece presupusul autor are doar 13 ani.

În prezent, Codul Penal stabilește că minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal, iar cei cu vârsta cuprinsă între 14 și 16 ani pot fi acuzați numai dacă se dovedește că au săvârșit fapta cu discernământ.

Doar minorii care au împlinit vârsta de 16 ani pot fi acum trași la răspundere. Cu toate acestea, pot fi închiși acum doar cei care recidivează ori sunt condamnați pentru infracțiuni pedepsite cu cel puțin 7 ani de închisoare, inclusiv cu detențiunea pe viață. Sunt cazurile în care au comis infracțiuni cu violență, deși aveau discernământ.