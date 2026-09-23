Maiorul Robert „Magyar" Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, a spus că echipajele de drone au atins acest total după ce au atacat și „incendiat" 21 de petroliere în ultimele trei zile, arată Business Insider.

Atacurile fac parte dintr-o campanie ucraineană începută la începutul lunii iulie, care vizează sutele de petroliere comerciale despre care se crede că transportă gaze și petrol rusești sancționate. Deși multe dintre aceste nave ajung în Rusia prin Marea Baltică, efortul ucrainean s-a concentrat pe Marea Neagră și Marea Azov. Campania a fost numită Operațiunea MoLoChKa, un acronim care se traduce prin „Moscova va cădea prin Crimeea".

Brovdi a declarat pe canalul său Telegram că Forțele de Sisteme Fără Pilot au dezactivat 166 de nave în Marea Neagră și alte 134 în Marea Azov. „Marea Azov, împreună cu Strâmtoarea Kerci, este închisă și va rămâne așa. În nordul și nord-estul Mării Negre, se merge pe principiul «poate ne vom infiltra»", a spus el.

Punctul de inflexiune, Crimeea

El a fost unul dintre principalii comandanți care au promovat strategia de a folosi drone de medie și lungă rază de acțiune pentru a încerca asediul asupra Crimeei, peninsula anexată de Rusia în 2014. Regiunea este un hub logistic cheie pentru forțele ruse de pe frontul sudic, iar comandanții ucraineni o consideră o piesă centrală a războiului. În ultimele luni, ucrainenii au lovit drumuri, poduri, facilități energetice și nave de transport pentru a tăia aprovizionarea cu resurse.

Operațiunea MoLoChKa s-a bazat pe drone aeriene, pe măsură ce tehnologia de contracarare a bruiajului, inteligența artificială și tehnologia de zbor au progresat. Anterior, Kievul folosise drone de suprafață și subacvatice pentru a lupta cu marina rusă. Brovdi a atașat zeci de clipuri cu drone care se îndreaptă spre nave mari.

Între timp, Ucraina a lansat o campanie mai amplă de atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune vizând facilitățile petroliere și de gaze ale Rusiei. Marți, forțele armate ucrainene au declarat că au scos din funcțiune 45% din capacitatea de rafinare a petrolului rusesc.