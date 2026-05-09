Ryanair va retrage trei aeronave care operau în regiune și spune că costurile ridicate impuse de operatorii aeroportuari sunt cele care au dus la această decizie.

Compania susține că „pierderea catastrofală a conectivității în sezonul turistic redus este un rezultat direct al tarifelor excesiv de necompetitive impuse de monopolul administrat de Fraport Greece, și de Aeroportul din Atena”, scrie euronews.com.

Cum va afecta zborurile

Potrivit operatorului, schimbările vor duce la reducerea cu 700.000 a numărului de locuri disponibile, adică cu aproximativ 45% mai puțin comparativ cu iarna anului 2025, precum și la anularea a 12 rute.

Ryanair susține că aeroporturile din Grecia au devenit necompetitive în extrasezon din cauza taxelor ridicate percepute de Fraport Greece și Aeroportul din Atena.

Compania mai afirmă că, deși guvernul elen a redus cu 75% taxa de dezvoltare aeroportuară începând din noiembrie 2024 — de la 12 euro la 3 euro per pasager — această reducere nu a fost transferată pasagerilor, ci a fost absorbită de operatorii aeroportuari.

Totodată, Ryanair afirmă că taxele percepute de Fraport Greece au crescut cu peste 66% comparativ cu perioada de dinaintea pandemiei, iar Aeroportul din Atena pregătește noi majorări pentru sezonul de iarnă.

Ca urmare, compania a decis să mute o parte din operațiuni către piețe considerate mai competitive, precum Albania, aeroporturile regionale din Italia și Suedia.

Programul de iarnă al companiei

Programul de iarnă Ryanair pentru 2026 include:

retragerea a trei aeronave din Salonic;

reducerea capacității totale cu 700.000 de locuri;

anularea a 12 rute, inclusiv zboruri din Salonic către Berlin, Chania, Frankfurt-Hahn, Göteborg, Heraklion, Poznan, Stockholm, Veneția-Treviso și Zagreb;

eliminarea rutei Atena–Milano Bergamo;

suspendarea zborurilor din Chania și Heraklion pe perioada iernii.

În același timp, Ryanair a prezentat guvernului grec un plan de dezvoltare care vizează creșterea traficului la 12 milioane de pasageri anual în următorii cinci ani.

Planul include:

introducerea a 10 aeronave noi;

investiții de peste 1 miliard de dolari;

lansarea a 50 de rute noi.

Totuși, compania precizează că implementarea acestui plan depinde de înghețarea taxelor aeroportuare și de transferarea reducerii taxei aeroportuare către pasageri.

Jason McGuinness, directorul comercial al Ryanair, a declarat că închiderea bazei din Salonic și reducerea operațiunilor din Atena vor avea un impact major asupra regiunii.

„Retragerea celor trei aeronave, a 500.000 de locuri și a 10 rute din Salonic va fi devastatoare pentru oraș și pentru regiune, mai ales că Ryanair a asigurat iarna trecută 90% din capacitatea internațională low-cost a orașului”, a spus acesta.

Oficialul a adăugat că aeronavele vor fi relocate în Albania, Italia regională și Suedia, unde operatorii aeroportuari au transferat către companii reducerile fiscale acordate de guverne, generând mai mult turism, conectivitate și locuri de muncă în sezonul de iarnă.