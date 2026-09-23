Franklin Templeton, administratorul Fondului Proprietatea de mai bine de 15 ani, și-a retras candidatura pentru un nou mandat de patru ani. Decizia vine după ce administratorul spune că a identificat diferențe semnificative față de Comitetul Reprezentanților în ceea ce privește evaluarea ofertei sale în procesul de selecție, a transmis administratorul într-un comunicat de presă.

Retragerea este cu atât mai importantă cu cât Fondul Proprietatea are în prezent peste 21.000 de acționari, iar bilanțul perioadei în care Franklin Templeton s-a aflat la conducerea fondului include un randament total pentru acționari de 1.536% în lei și de 1.011% în dolari, calculat de la listarea Fondului Proprietatea la Bursa de Valori București, în ianuarie 2011, până la 30 iunie 2026.

În aceeași perioadă, acționarii Fondului Proprietatea au primit, potrivit bilanțului prezentat de Franklin Templeton în august 2026, 29,2 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 7,1 miliarde de dolari, prin dividende, returnări de capital și programe de răscumpărare de acțiuni.

Fondul Proprietatea are o structură de acționariat dominată de investitori români.Potrivit structurii furnizate pentru data de referință a adunărilor generale din septembrie 2026, persoanele fizice române dețin 42,69% din capitalul social, în timp ce persoanele juridice române dețin 30,02%.Ministerul Finanțelor are 11,57%, iar Fondul deține acțiuni proprii reprezentând 7,88% din capital. Persoanele fizice nerezidente dețin 5,66%, iar persoanele juridice nerezidente 2,18%. În total, sunt 21.088 de acționari în această structură de referință.

Franklin Templeton se retrage din cursa pentru următorii patru ani

Franklin Templeton anunță că, în urma unei analize a punctajului și evaluării aplicate ofertei sale, a identificat „aspecte semnificative” în privința cărora punctul său de vedere diferă substanțial de evaluarea realizată de Comitetul Reprezentanților.

Administratorul Fondului proprietatea spune că a solicitat clarificări și informații suplimentare privind grila de punctaj și metodologia utilizată în procesul de selecție, însă afirmă că nu a primit aceste clarificări.

În urma analizei rezultatelor procesului de selecție și a celorlalte aspecte relevante, administratorul a decis să își retragă candidatura pentru mandatul de patru ani care urma să fie decis la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fondului Proprietatea, programată pentru 29/30 septembrie 2026.

Decizia nu înseamnă însă că Franklin Templeton pleacă imediat de la Fondul Proprietatea. Mandatul actual expiră la 1 aprilie 2027, iar compania precizează că rămâne angajată să administreze Fondul până la expirarea acestuia. Franklin Templeton spune, de asemenea, că va sprijini transferul atribuțiilor către noul administrator.

Există și un scenariu în care Franklin Templeton ar putea rămâne temporar. Dacă la următoarea adunare generală nu apare niciun candidat pentru mandatul de patru ani, iar Franklin Templeton este numit pentru un mandat de un an, administratorul precizează că va accepta această soluție pentru a asigura continuitatea administrării Fondului.

Ce lasă în urmă Franklin Templeton

Bilanțul prezentat de administrator indică aproape 50 de tranzacții majore, cu o valoare cumulată de aproximativ 4,3 miliarde de dolari. Printre acestea se află listarea Hidroelectrica, descrisă de Franklin Templeton drept cea mai mare listare din istoria României și cel mai mare IPO din Europa în 2023.

Potrivit datelor prezentate de administrator, Fondul Proprietatea a reprezentat în ultimii 15 ani peste 60% din valoarea totală a tranzacțiilor de pe piața de capital (ECM) derulate la Bursa de Valori București, cu o valoare cumulată de aproximativ 3,5 miliarde de dolari.

Franklin Templeton mai susține că activitatea Fondului a contribuit la atragerea în România a aproximativ 1,5 miliarde de dolari sub formă de noi investiții străine de portofoliu.

Ce active are Fondul Proprietatea

Fondul Proprietatea are în continuare un portofoliu concentrat în principal pe companii nelistate. Potrivit datelor prezentate, 86,50% din valoarea activului net este reprezentată de acțiuni nelistate, în timp ce acțiunile listate reprezintă 4,43%, iar lichiditățile nete și creanțele 9,08%.

Pe sectoare, infrastructura reprezintă 75,57% din valoarea activului net, urmată de exploatarea sării, cu 8,80%, și aluminiu, cu 3,87%.

În portofoliu se află participații la companii precum CN Aeroporturi București, CN Administrația Porturilor Maritime, Salrom, Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu, Aeroportul Internațional Timișoara, Alro, CN Administrația Canalelor Navigabile, CN Administrația Porturilor Dunării Fluviale și Maritime, Complexul Energetic Oltenia, Poșta Română și Romaero, alături de alte companii.