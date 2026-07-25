Flăcările au cuprins rapid casa din comuna Giroc. Vecinii au ieșit speriați când au văzut fumul gros care se ridica deasupra cartierului. Proprietarii erau acasă când a pornit vâlvătaia și au sunat la 112. Au încercat să stingă focul până la sosirea pompierilor.

Vecin: „M-a anunțat soția că a luat casa lu vecinu foc. I-am spus să ia un furtun să ude pe aicișa”

Două autospeciale cu apă și spumă, o autoscară de lucru la înălțime, dar și un echipaj al pompierilor voluntari au ajuns al fața locului.

Ionuț Dan, comandant detașament ISU Timiș: „Este vorba de un incendiu ce se manifesta cu flacără deschisă la nivelul acoperișului, pe o suprafață de aprox 120 mp”.

Proprietarul a suferit arsuri la mâini, iar alte două persoane au primit îngrijiri medicale după ce au făcut atacuri de panică. Cu toții au refuzat transportul la spital. Primele date arată flăcările au pornit de undeva din spatele casei. Cauza incendiului urmează să fie stabilită.