Imagini spectaculoase cu cascada Niagra. Par desprinse din filmul „Frozen”

Astfel, fotografiile și filmulețele surprinse de cei care au vizitat-o ilustrează un peisaj desprins, parcă, din animația Disney „Regatul Înghețat”, scrie Independent.

In imagini se pot vedea aburi care se ridică din apă cascadei, întrucât temperatura apei este mai ridicată decât cea din aer, ceea ce a creeat un efect impresionant.

Totodată, în imagini pot fi văzute bucăți mari de gheață care s-au format, în timp ce cascada este înconjurată de copaci și stânci acoperite cu zăpadă.

Mai multe state din America de Nord au fost afectate de vortexul polar.

Morning temperatures at Niagara Falls, on the Canadian border with the United States, reached -30 Celsius (-30 Fahrenheit), down to -30 Celsius (-50 Fahrenheit) with the wind chill pic.twitter.com/z8KNWhaaAq