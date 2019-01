Ger polar în SUA, cu temperaturi resimțite de -45 de grade. La Chicago ninge de 13 zile

La Chicago ninge de 13 zile fără pauză, iar de miercuri va fi mai frig ca în Antarctica. Meteorologii îi sfătuiesc pe locuitori să evite ieşirile, sau să se îmbrace bine, pentru că temperatura resimţită va fi de -45 de grade Celsius. În toată America este neobişnuit de frig din cauza unui vortex polar care împinge aer arctic către sud.

Condiţii de trafic infernale, şcoli închise, servicii poştale întrerupte, mii de zboruri anulate şi măsuri de urgenţă la scară mare. Sunt doar câteva dintre problemele provocate de iarnă care s-a năpustit cu furie asupra statelor din Vestul Mijlociu, între care Illinois, Iowa, Minnesota sau Wisconsin.

This is how much snow fell in Kalamazoo, Michigan in one night. #PolarVortex pic.twitter.com/9c4xbwqwkZ