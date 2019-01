Gest impresionant la Chicago. Cum au fost salvați de la îngheț 70 de oameni ai străzii

În ziua în care temperaturile au atins - 30 de grade, în orașul american Chicago, donatorul anonim a ecis să plătească pentru camerele de hotel a 70 de oameni ai străzii, informează Daily Mail.

15 homeless people in Chicago found frozen to death. Please help the homeless, the people with inadequate heating, the animals. pic.twitter.com/STYhM6OymN

Organizația Salvation Army făcea planuri pentru a găsi adăposturi temporare pentru aceștia, după ce în tabăra în care aveau amplasate corturile a explodat o butelie. Cu toate acestea, la scurt timp un donator anonim a contactat primăria și a propus ca oamenii să fie mutați într-un hotel din apropiere.

„Nu este minunat? Sunt în siguranță, la căldură. Un cetățean minunat are de gând să îi cazeze la un hotel, toată săptămâna”, a precizat purtătoarea de cuvânt a ONG-ului, Jacqueline Rachev.

Departamentul de Pompieri din Chicago a confiscat în jur de 100 de butelii cu gaz, care reprezentau un real pericol de explozie. Alți oameni au donat combustibil, pentru a ajuta la încălzirea adăposturilor temporare.

Sad to see so many homeless still sleeping on the sidewalk, under overpasses around #Chicago #Chicagoweather #Polarvortex @accuweather @breakingweather pic.twitter.com/EMDZmc0CzB