Imagini apocaliptice în Australia. Peste 1 milion de hectare au fost distruse de incendii

Incendiile de vegetaţie continuă să facă ravagii în Australia. Alte 40 de focare de incendii au apărut în sud şi peste 1 milion de hectare au fost pârjolite.

Situaţia a sporit criticile la adresa politicii de mediu a guvernului asutralian, care nu se grăbeşte să ia măsuri pentru reducerea poluării, în condiţiile în care industria minieră este destul de puternică. Mai multe oraşe, inclusiv Sydney, sunt acoperite de nori de fum dens, purtaţi de vânt.

Metropola australiană Sydney era acoperită de o pătură groasă de fum din care abia se mai zăreau clădirea celebrei Opere și zgârâie norii.

Edilii celui mai mare oraş australian, cu cinci milioane de locuitori, au impus restricţii la folosirea apei, din cauza secetei. De asemenea, persoanele cu afecţiuni pulmonare au fost sfătuite să nu iasă din case.

Peisajul din comunităţile afectate de incendii este apocaliptic - animale moarte, case distruse, maşini şi utilaje agricole calcinate, terenuri făcute scrum. Totul în jur este roşiatic, din cauza prafului adus de vânt. Cei care au văzut cu ochii lor infernul sunt profund marcaţi de cele trăite.

"Eram în oraș și încercam să ies de acolo, dar nu am reușit. Am ajuns pe o șosea, dar vizibilitatea era așa de proastă încât nu vedeai nimic din cauza fumului și a prafului. Aşa că am rămas blocaţi acolo și nu am putut merge nicăieri."

Pericolul s-a extins spre statul Victoria din sudul Australiei, unde autorităţile au decretat cod roşu de urgenţă. Această regiune a fost devastată de incendii acum 10 ani, când şi-au pierdut viaţa 173 de oameni. Potrivit oficialilor, cel puțin 11 locuințe au fost distruse sau afectate de flăcările scăpate de sub control statul Australia de Sud.

Steven Marshall, premierul statului Australia de Sud: "Mesajul meu ferm pentru locuitorii din Australia de Sud este să fie pregătiți, să fie siguri că fac tot posibilul pentru a fi pregătiți pentru că este o probabilitate foarte mare ca la un moment dat să apară alte incendii aici în Australi de Sud."

În ultima lună, şase oameni au murit din cauza incendiilor de vegetaţie. Pericolul rămâne în majoritatea regiunilor din sudul Australiei, mai ales că temperaturile sunt chiar şi de 40 de grade Celsius.