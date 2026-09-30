El era proprietarul uneia dintre cele mai mari companii de transport din Bulgaria și, de asemenea, președintele clubului de fotbal „Botev” Plovdiv, potrivit Btv.

Anchetatorii investighează o crimă premeditată și iau în calcul toate variantele.

Crima a avut loc la scurt timp după ora 1:00, într-un imobil deținut de Iliyan Filipov. Oamenii care locuiesc acolo le-au spus polițiștilor că au auzit un zgomot ciudat.

„Tocmai am aflat că acest om, proprietarul complexului, a fost ucis și nu mai știu nimic altceva. Este prima dată când aud despre el, tremur tot. Am auzit un zgomot, le-am spus polițiștilor. Tocmai am aflat că a fost ucis la intrarea noastră – am trecut pe acolo și totul mirosea a sânge”, a spus Bozhidar Chergarov.

În doar câteva minute, întregul cartier a fost izolat de poliție. La căutări au fost folosiți, pe parcursul zilei, și câini de urmă.

„Locuiește aici, îl vedem des, trece cu mașina, dar nimic mai mult. Când am venit la serviciu, am văzut poliție, strada închisă, oameni îngrijorați, șoc”, a povestit Yordanka Georgieva.

Poliția caută martori și verifică imaginile camerelor de supraveghere

Poliția desfășoară cercetări și încearcă să găsească martori ai infracțiunii grave. Oamenii legii bat la fiecare ușă, pentru ca persoanele care ar fi putut vedea ceva să fie audiate.

După crima violentă, a fost constituit un comandament al poliției. Sunt căutați martori, iar imaginile surprinse de toate camerele de supraveghere din zonă sunt verificate.

„Sesizarea a fost făcută la 112, iar crima a fost comisă pe teritoriul unei proprietăți deținute de victimă. În acest moment, nu avem date privind existența unor amenințări”, a declarat comisarul-șef Vasil Kostadinov, directorul Poliției din Plovdiv.

Procurorul districtual din Plovdiv, Vanya Hristova, a confirmat că omorul a fost comis cu o armă de foc.

Filtre la ieșirile din oraș și verificări ale persoanelor cu care Filipov avusese dispute

La toate ieșirile din oraș au fost instituite filtre, iar vehiculele suspecte sunt verificate.

Disputele purtate de Filipov pe rețelele sociale cu alți oameni de afaceri din Plovdiv erau cunoscute public. Poliția a precizat că toate persoanele cu care acesta avusese conflicte vor fi, de asemenea, audiate.

De mai bine de 12 ore există o prezență masivă a poliției pe strada care duce spre complexul unde a avut loc crima. Toate persoanele care s-au aflat în zonă și care ar fi putut vedea ce s-a întâmplat în acea noapte sunt audiate.