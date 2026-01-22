Incidentul, relatat de The Guardian, a reaprins dezbaterea din Statele Unite privind limitele aplicării legii imigrației și protecția drepturilor civile.

Potrivit conducerii rețelei de școli publice din Columbia Heights, agenți ai Serviciului pentru Imigrări și Aplicarea Legilor Vamale al Statelor Unite (US Immigration and Customs Enforcement - ICE) i-au reținut pe copil și pe tatăl său marți, imediat după ce aceștia au ajuns acasă de la școală.

Directoarea rețelei de școli publice a povestit cum agenții au interceptat mașina familiei pe aleea din fața casei și l-au forțat pe copil să bată la ușa locuinței, aparent „pentru a vedea dacă mai era cineva acasă.” Ea a mai spus că a fost ca și cum un copil de cinci ani era folosit „ca momeală”.



