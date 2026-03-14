Și avertizează că alte bombardamente ar putea viza și infrastructura petrolieră. Ca răspuns, Teheranul amenință cu represiuni dure, dacă instalațiile energetice ale Iranului vor fi atacate.

Cum s-a îmbarcat pe Air Force One cu destinația Florida, Trump a transmis pe rețeaua lui de comunicare - "Comandamentul Central al Statelor Unite a executat unul dintre cele mai puternice raiduri aeriene din istoria Orientului Mijlociu și a distrus complet fiecare țintă MILITARĂ din bijuteria coroanei Iranului, insula Kharg".

Președintele american spune că - deocamdată - a decis să nu distrugă infrastructura petrolieră de pe insulă. Dar își va reconsidera decizia "dacă Iranul sau oricine altcineva" vor impiedica în continuare traversarea liberă și sigură a navelor prin strâmtoare Ormuz.

”Reporter: Domnule președinte, când va escorta Marina petrolierele care trec prin Strâmtoarea Ormuz?

Donald Trump: Se va întâmpla curând”.

Jeremy Diamond, CNN, Tel Aviv: ”Nu există nicio îndoială că acțiunea militară ordonată de președintele Trump pe insula Kharg în această seară este menită să transmită un mesaj clar regimului iranian. Dacă Statele Unite ar lovi infrastructura petrolieră, ar exista o serie de consecințe. Experții au prezis că prețul petrolului, deja peste 100 $ pe baril, ar putea urca până la 150 $ pe baril, având în vedere că insula Kharg produce și procesează aproximativ 90% din exporturile de petrol ale Iranului, iar Iranul contribuie cu aproximativ 4% din oferta globală de petrol. În plus, Iranul ar putea escalada chiar mai mult, lovind ținte de infrastructură petrolieră pe cealaltă parte a Golfului, în țări aliate ale Statelor Unite”.

Teheranul a amenințat că infrastructura de petrol și energie aparținând companiilor care cooperează cu Statele Unite va fi „transformată într-un morman de cenușă” - dacă va fi atacată infrastructura petrolieră a Iranului.

Pe de altă parte, un atac cu drone sau rachete, probabil de la la grupări aliate Iranului, a lovit în complexul unde se află ambasada americană din Bagdad, capitala Irakului.

Trump, întrebat când se va termina războiul din Iran: ”Nu vă pot spune asta”

”Reporter: Cât credeți că va mai dura războiul?

Donald Trump: Nu vă pot spune asta. Adică, am propria mea părere, dar la ce bun s-o dezvălui? Va dura atât cât este necesar. Au fost decimați. Țara lor este într-o stare proastă, totul se prăbușește acolo. Din punct de vedere militar, suntem mult înaintea programului”.

”Donald Trump: Când (războiul) se va termina, și nu cred că mai durează mult, (economia SUA) își va reveni rapid.

Prezentator Fox: Când veți ști că (războiul) se va termina?

Donald Trump: Atunci când o să simt. O să simt în măduva oaselor”.

Potrivit unor oficiali de la Washington, Satele Unite urmează să-și sporească prezența militară în Orientul Mijlociu cu încă 5.000 de soldați - în principal o unitate de pușcași marini, dar și mai multe nave de război.

Pe de altă parte, Trump nu este preocupat prea mult de posibilul ajutor pe care Putin l-ar acorda Iranului.

”Jurnalist Fox News: Credeți că Putin ajută Iranul?

Donald Trump: Cred că s-ar putea să-i ajute puțin. El probabil crede că și noi ajutăm Ucraina.

Jurnalist Fox: Și o faceți, nu-i așa?

Donald Trump: Da, și noi îi ajutăm și de aceea (Putin) vorbește astfel. China ar spune același lucru. Dacă ei o fac, atunci o facem și noi”.