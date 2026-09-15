Sute de mii de pasageri folosesc zilnic rețeaua feroviară. Întreruperile de marți au lăsat mii de călători blocați pe peroanele gărilor.

„În mai multe locații au fost găsite materiale amplasate în mod deliberat pe șine. Acestea provoacă defecțiuni ale circuitelor de cale. Pare să fie vorba despre un act de sabotaj”, a transmis ProRail într-un comunicat. Compania nu a oferit detalii despre tipul materialelor descoperite pe liniile feroviare.

Nu există deocamdată informații privind persoanele suspectate că s-ar afla în spatele presupusului sabotaj.

Compania națională de căi ferate NS a anunțat că circulația trenurilor în zona orașelor Zwolle, Deventer și Amersfoort, situate în partea centrală a țării, a fost grav afectată în timpul orei de vârf de dimineață.

„Deocamdată nu este clar cât timp va dura până când circulația trenurilor va reveni la normal”, a transmis NS într-un mesaj adresat călătorilor.

Perturbările au avut loc chiar în ziua în care guvernul olandez își prezintă bugetul anual în Parlament, un eveniment care atrage mii de oameni la Haga pentru a urmări familia regală în timp ce străbate orașul în trăsuri trase de cai.