Unul dintre cele mai mari baraje de pe insula Oahu se află „în pericol de rupere iminentă”, a avertizat echipa de intervenţie în caz de urgenţă a insulei pe reţelele de socializare.

„Avem puţin peste 4.000 de persoane aflate direct în zona de evacuare a barajului”, a declarat Molly Pierce, purtătoare de cuvânt a Departamentului de Gestionare a Situaţiilor de Urgenţă din Oahu, potrivit NBC.

„Ar putea ceda”, a spus Pierce referindu-se la barajul Wahiawa, vechi de 120 de ani.

Echipa a avertizat, de asemenea, că singura cale de acces rămasă din oraşul vecin Waialua prezintă un „risc ridicat de cedare”.

„Locuitorii din zona Waialua sunt îndemnaţi cu insistenţă să plece imediat. Singura cale de acces rămasă pentru a părăsi Waialua prezintă un risc ridicat de a se rupe dacă precipitaţiile continuă”, a postat echipa de gestionare a situaţiilor de urgenţă pe X sâmbătă după-amiază.

Peste 5.500 de persoane din nordul oraşului Honolulu au primit ordine de evacuare din cauza condiţiilor meteorologice fără precedent.

Situaţia a fost agravată de o furtună care a avut loc săptămâna trecută, care lăsase deja solul saturat de apă şi predispus la inundaţii.

Guvernatorul statului Hawaii, Josh Green, a declarat că pagubele provocate de furtună ar putea ajunge la 1 miliard de dolari (aproximativ 750 de milioane de lire sterline), aeroporturile, şcolile, drumurile, locuinţele şi un spital fiind toate afectate.

„Acest lucru va avea consecinţe foarte grave pentru noi, ca stat”, a afirmat Green.

„Cu excepţia personalului de urgenţă, angajaţii statului Hawaii au fost trimişi acasă pentru a «permite familiilor să se concentreze pe punerea în siguranţă»”, a declarat el reporterilor.

„Având în vedere că inundaţiile fulgerătoare catastrofale afectează deja anumite zone din Oahu, inclusiv ordinele de evacuare emise pentru North Shore şi riscul unor consecinţe legate de baraje, tratăm această situaţie cu maximă seriozitate.”, a mai spus el.

Coasta de Nord a insulei Oahu este renumită pentru surfingul pe valuri uriaşe, însă zona a fost acoperită de întinderi vaste de apă noroioasă, în timp ce inundaţiile au ridicat case şi maşini.