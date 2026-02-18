Cea mai gravă situaţie este în vestul țării. Din cauza viiturilor, trei oameni au murit iar un altul este dat dispărut. Umflate de ploile nesfârșite, râurile Loire și Garrone din vestul țării au ieșit din matcă.

Localnic: „Este a treia oară când sunt inundații, aici, dar este prima oară când mi-a fost afectată casa. Așa că este mai rău ca altădată.”

Mathieu Lefevre, ministru delegat cu tranziția ecologică: „Trei persoane au decedat. Și, în continuare, 20.000 de francezi nu au electricitate. Acolo unde este nevoie, comunitățile locale au primit mijloacele și ajutorul pentru evacuarea localnicilor.”

Inundațiile au perturbat și circulația trenurilor în această parte a ţării. La Paris, apele Senei sunt în creștere, iar accesul pe trotuarele joase de pe chei a fost interzis, din precauți

Acestea sunt urmările ploilor aduse de furtuna Nills.

O alta botezată Pedro, venită dinspre Atlantic, se manifestă deja în Bretagnie, cu riscul de a aduce și mai multe inundații.

Solul este deja saturat, pentru că precipitaţiile nu au contenit în Franța, în multe zone, de 36 de zile, iar până acum luna februarie a fost ploioasă în exces. Cumulată, apa a depăşit 110 litri pe metru pătrat, un record din 1959 încoace.