Totodată, anulările după întârzieri au crescut de peste trei ori. Informația a fost publicată de „Kommersant”, citând calculele companiei „AlfaStrahovanie”.

Potrivit companiei, numărul zborurilor întârziate cu peste 60 de minute a crescut de 1,9 ori, ajungând la 48.600, cele întârziate cu peste două ore s-au dublat, ajungând la 26.500, iar întârzierile de peste trei ore au crescut de 2,3 ori, până la 17.300 de curse.

Întârzierile foarte lungi, de patru ore sau mai mult, au crescut de aproape 2,4 ori, până la 12.400 de zboruri.

„Kommersant” notează că problemele din programul zborurilor au început încă din ianuarie 2026, din cauza ninsorilor anormale, iar ulterior situația s-a agravat pe fondul anulărilor masive de curse provocate de războiul din Orientul Mijlociu.

Dronele ucrainene închid spațiul aerian

O altă cauză a întârzierilor și anulărilor o reprezintă atacurile cu drone ucrainene, care determină închiderea temporară a aeroporturilor.

Surse ale publicației din mai multe aeroporturi importante au confirmat creșterea anulărilor de zboruri și au precizat că operatorii aerieni au început să își adapteze mai flexibil programul.

Astfel, companiile anulează mai des din timp cursele care riscă să intre într-un lanț de întârzieri și își informează pasagerii, în loc să îi lase blocați în terminale.

Ministerul rus al Transporturilor a refuzat să publice statisticile Rosaviației privind dinamica întârzierilor și anulărilor. Instituția a susținut însă că restricțiile „sunt suportate mai ușor decât înainte”.

Două companii aeriene rusești, care nu au fost numite, au declarat pentru „Kommersant” că sunt îngrijorate de creșterea costurilor provocate de staționarea aeronavelor în timpul întârzierilor și au cerut măsuri de sprijin din partea statului.