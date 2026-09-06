Fiecare modul de locuință a fost prefabricat în fabrică, cu toate instalațiile incluse, ceea ce a permis asamblarea rapidă la fața locului, relatează Blic.

În timp ce construcția tradițională a clădirilor cu mai multe etaje durează luni sau chiar ani în mare parte a lumii, sectorul construcțiilor din China continuă să împingă limitele posibilului.

Compania Broad Group Holon a finalizat construcția unui turn rezidențial cu 26 de etaje în districtul Xiang’an, China, în doar cinci zile (120 de ore). Complexul, denumit Jingdu Holon, se întinde pe aproximativ 14.000 de metri pătrați și cuprinde în total 208 apartamente.

Întregul proces de asamblare s-a desfășurat între 7 și 11 ianuarie 2024. Viteza impresionantă a fost posibilă datorită unei tehnologii avansate de construcție modulară din oțel inoxidabil. În locul turnării tradiționale a betonului direct pe șantier, toate modulele rezidențiale au fost fabricate în prealabil, în condiții de fabrică.

Fiecare modul are 12 metri lungime, 2,4 metri lățime și trei metri înălțime. Modulele ies din fabrică aproape complet finisate, cu instalațiile electrice și sanitare deja montate, precum și cu sistemele de climatizare. La fața locului, aproximativ o sută de muncitori folosesc macarale pentru a îmbina elementele prefabricate, asemenea unor mari blocuri de construcție.

Apartamente gata de locuit și infrastructură modernă

După finalizarea montării structurii, clădirea a devenit funcțională imediat ce a fost racordată la rețelele de apă și electricitate. Compania echipează suplimentar apartamentele cu mobilier, astfel încât locatarii se pot muta fără a mai fi necesare lucrări suplimentare de finisare sau intervenții din partea meșterilor.

Fiecare etaj are opt apartamente cu o suprafață de 68 de metri pătrați, iar clădirea este deservită de patru lifturi.

Noul spațiu rezidențial este destinat specialiștilor care vin să lucreze în oraș în cadrul unui program local de atragere a talentelor. În primii doi ani, aceștia sunt scutiți de plata chiriei.

Compania Broad Group a atras deja atenția la nivel mondial în 2021, când a ridicat în orașul Changsha o clădire cu 11 etaje în doar 28 de ore și 45 de minute.

Calitatea acestui tip de construcție a fost confirmată și de specialistul neozeelandez în construcții modulare Tony Frost. După ce a vizitat clădirea, acesta a declarat că interiorul structurii este solid și stabil, comparabil cu o construcție tradițională din beton, și a lăudat calitatea sistemelor instalate. Printre acestea se numără și un sistem avansat de filtrare a apei, care permite consumul în siguranță al apei de la robinet.

Rezistență la cutremure și eficiență energetică ridicată

Reprezentanții companiei susțin că utilizarea oțelului inoxidabil oferă o rezistență deosebită la activitatea seismică. Directorul general Li Xun a explicat că structura din oțel absoarbe undele seismice mult mai eficient în comparație cu betonul, reducând astfel la minimum riscul de deteriorare structurală.

Compania susține că astfel de clădiri ar putea avea o durată de viață de peste 1.000 de ani.

Piața construcțiilor modulare este estimată în prezent la aproximativ 95 de miliarde de dolari anual.