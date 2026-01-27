„Vorbim despre estimări, probabil cifrele se vor situa, mai mult sau mai puțin, în jurul a jumătate de milion de persoane”, a declarat ea pentru postul public RTVE, citat de RFI.

Saiz a spus, într-o conferință de presă susținută după ședința de marți a Guvernului, că „întărim un model de migrație bazat pe drepturile omului, integrare, conviețuire și compatibil cu creșterea economică și coeziunea socială”.

Măsura îi va viza pe cei care locuiesc în Spania de cel puțin cinci luni și care au solicitat protecție internațională înainte de 31 decembrie 2025.

Solicitanții trebuie să aibă cazier judiciar curat. Regularizarea se va aplica și copiilor acestora care locuiesc deja în Spania.

Perioada de depunere a cererilor este așteptată să înceapă în aprilie și să continue până la sfârșitul lunii iunie.

Planul va fi adoptat printr-un decret care nu necesită aprobarea Parlamentului, unde coaliția condusă de socialiști nu deține majoritatea.

Opoziția conservatoare și de extremă dreapta a criticat dur Guvernul, susținând că regularizarea va încuraja imigrația ilegală.

Alberto Núñez Feijóo, liderul Partidului Popular, principalul partid de opoziție de dreapta, a scris pe X că planul „ridicol” va „supraîncărca serviciile publice”.

„În Spania socialistă, ilegalitatea este recompensată”, a afirmat acesta, promițând să schimbe politica de migrație „din temelii” dacă va ajunge la putere.

„Justiție socială”

Biserica Catolică din Spania s-a numărat printre organizațiile care au salutat măsura, calificând-o drept „un act de justiție socială și de recunoaștere”.

Premierul socialist Pedro Sánchez afirmă că Spania are nevoie de migrație pentru a acoperi lipsurile de pe piața muncii și pentru a contracara îmbătrânirea populației, care ar putea pune în pericol pensiile și statul bunăstării.

Sánchez a declarat că migrația a contribuit cu 80% la creșterea economică dinamică a Spaniei în ultimii șase ani.

Date oficiale publicate marți arată că 52.500 dintre cele 76.200 de persoane care au contribuit la creșterea ocupării forței de muncă în ultimul trimestru al anului trecut au fost cetățeni străini, ducând la cel mai scăzut nivel al șomajului din 2008.

Poziția mai deschisă a Spaniei contrastează cu tendința din Uniunea Europeană, unde multe guverne au înăsprit politicile de migrație sub presiunea partidelor de extremă dreapta, aflate în creștere.

Potrivit think-tank-ului Funcas, aproximativ 840.000 de migranți fără acte trăiau în Spania la începutul lunii ianuarie 2025, majoritatea provenind din America Latină.

Spania este una dintre principalele porți de intrare în Europa pentru migranții ilegali care fug de sărăcie, conflicte și persecuții, zeci de mii – în principal din Africa subsahariană – ajungând în arhipelagul Insulelor Canare, în largul coastei de nord-vest a Africii.

Conform celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică, peste șapte milioane de străini trăiesc în Spania, dintr-o populație totală de 49,4 milioane de persoane.

