Greta Thunberg protestează împotriva parcurilor eoliene din Norvegia. Cum a ajuns activista de mediu să facă asta VIDEO

Greta Thunberg, o susţinătoare vocală a începerii independenţei mondiale de energia bazată pe carbon, a declarat că tranziţia către energia verde nu poate avea loc în detrimentul drepturilor indigenilor, potrivit News.

Environmental campaigner Greta Thunberg and dozens of other activists blocked entrances to Norway's energy ministry, protesting against wind turbines built on land traditionally used by indigenous Sami reindeer herders https://t.co/tOavSlScib pic.twitter.com/Zp7JDEyzaM