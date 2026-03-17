Acesta a explicat că cifra exactă va fi propusă la reuniunea guvernamentală din 24 martie de către ministrului Muncii, Niki Kerameus.

Karagkounis nu a dat publicităţii suma dar a confirmat că va fi "peste 880 euro", şi a reiterat obiectivul Guvernului de la Atena de a ajunge la un salariu minim de 950 euro până în 2027.

Rata șomajului a scăzut

Creşterea vine pe fondul îmbunătăţirii semnificative a situaţiei de pe piaţa muncii. Rata şomajului în Grecia a scăzut în ultimii ani de la aproximativ 18% la aproximativ 7%, o decizie care, susţine Karagkounis, este direct legată de decizia de a debloca sporul de vechime, care fusese suspendat în timpul anilor de criză.

Pentru a atenua povara asupra companiilor, Guvernul a scăzut cheltuielilor indirecte cu forţa de muncă, reducând contribuţiile de asigurări sociale cu 5,9 puncte procentuale.

Karagkounis a atras atenţia că fiecare reducere cu jumătate de punct procentual a contribuţiilor costă bugetul de stat aproximativ 300 milioane de euro. El a adăugat că în prezent salariul mediu în Grecia este de aproximativ 1.520 euro, opt din zece angajaţi lucrând cu normă întreagă.

Care e salariul minim în România

În România, guvernul a stabilit că de la 1 iulie va crește salariul minim. Brutul va crește de la 4.050 lei la 4.325 de lei, așadar o majorare de 275 de lei. Net, însă, creșterea nu mai e la fel de mare. În buzunar, angajaților o să le intre în plus 119 lei, iar statul este cel care câștigă mai mult din impozite şi contribuţii mai mari plătite de angajatori.

În valoare netă, salariul va fi de 2.699 lei, echivalentul a 547 euro (cu deducerea de 200 lei), majorarea pe net fiind de 125 lei. În România, beneficiază în prezent de salariul de bază minim brut garantat în plată un număr de 831.382 de salariaţi, a mai precizat Ministerul Muncii. De majorarea salariului de bază minim brut pe ţară vor beneficia un număr de 1.759.027 salariaţi.