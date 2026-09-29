Primarul oraşului Pecica, Petru Antal, a declarat marţi, pentru Agerpres, că noul sistem care va încălzi clădiri publice cu apă geotermală a trecut de teste, iar în această perioadă are loc procedura de recepţie.

"Chiar din acest sezon rece vom încălzi cu acest sistem 13 clădiri publice, între care două şcoli şi două grădiniţe", a declarat edilul, conform Agerpres.

Sistemul ar fi trebuit să fie dat în folosinţă în iarna anului 2023, însă au fost adoptate unele modificări tehnice care au impus schimbarea proiectului iniţial.

De asemenea, au existat întârzieri în livrarea unor componente ale instalaţiilor de pompare, care au venit din ţări diferite.

Primarul spune că energia termică furnizată de acest sistem va fi cu 50% mai ieftină, motiv pentru care se doreşte să fie extins în următorii ani şi la locuinţele aflate pe traseul conductelor. Sunt vizate aproximativ 300 de locuinţe care vor putea beneficia de apa geotermală ieftină, însă doar după perioada de cinci ani în care proiectul este în supraveghere, pentru că a beneficiat de finanţare europeană.

Implementarea acestui proiect a costat aproximativ 25 de milioane de lei şi a beneficiat de finanţare europeană nerambursabilă.

Un proiect similar derulat în oraşul Sântana, cu o finanţare de 28 milioane de lei, este în întârziere. Sistemul de încălzire cu apă geotermală de aici ar fi trebuit să funcţioneze din această iarnă, dar gradul de execuţie este de numai 55%.

"Au fost realizate cele două foraje şi o lungime de câteva sute de metri de conducte, din cei 2,7 kilometri. S-a decis un nou termen de finalizare, sfârşitul anului 2028, după ce au existat neînţelegeri între cele două companii care au câştigat licitaţia de execuţie a lucrărilor, una din România şi cealaltă din Ungaria. Am înţeles că aceste divergenţe care au produs întârzierile au ajuns în instanţă, dar au fost depăşite", a declarat primarul Daniel Tomuţa.

El spune că sistemul va încălzi, în primă fază, clădirile Primăriei, Şcolii Gimnaziale "Sfânta Ana" şi Liceului Tehnologic "Ştefan Hell", pentru ca în anii următori să fie extins.

"Având în vedere preţurile actuale la energie, chiar şi încălzirea celor trei clădiri publice cu apă geotermală va aduce economii substanţiale la buget", a spus edilul.

Şi în acest caz, cea mai mare parte a fondurilor sunt de la Uniunea Europeană, contribuţia locală fiind de 563.000 de lei.