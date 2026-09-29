Acesta este acuzat că a înşelat mai multe persoane cu 171.500 de lei (echivalentul a aproximativ 33.000 de euro), scrie news.ro.

Poliţiştii Secţiei 8 au făcut cercetări, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, într-un dosar penal de înşelăciune în formă continuată, în care au fost cercetate 109 acte materiale.

„În cursul anului 2022, poliţiştii Secţiei 8 Poliţie au fost sesizaţi de către o persoană cu privire la faptul că ar fi fost indusă în eroare de un bărbat, care ar fi pretins că este grav bolnav şi că are nevoie de bani pentru tratamente şi produse medicale. Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în perioada 7 martie 2021 - 1 iunie 2022, bărbatul ar fi folosit mijloace frauduloase, simulând o stare de sănătate precară şi creând aparenţa că ar fi internat în spital, ca urmare a unor afecţiuni medicale grave, aspecte care, potrivit probatoriului administrat, nu ar fi corespuns realităţii”, precizează Poliţia Capitalei.

Ar fi invocat tratamente, echipamente medicale şi operaţii

Potrivit sursei citate, acesta ar fi creat, totodată, „falsa reprezentare a unei relaţii afective cu una dintre persoanele vătămate”, pe care ar fi indus-o în eroare că are nevoie de produse alimentare, tratamente medicale, echipamente medicale şi intervenţii chirurgicale.

„În acest context, persoana vătămată, dar şi alte persoane, ar fi efectuat 103 tranzacţii financiare, în valoare totală de peste 132.000 de lei. De asemenea, o altă persoană vătămată ar fi fost indusă în eroare prin prezentarea aceleiaşi situaţii, context în care i-ar fi remis bărbatului suma de aproximativ 38.000 de lei”, arată sursa citată.

Aceeaşi sursă menţionează că, în baza probelor, bărbatul a fost trimis în judecată pentru înşelăciune în formă continuată, fiind cercetate 109 acte materiale.

„Prin modalitatea de operare descrisă, bărbatul ar fi urmărit să creeze în rândul persoanelor vătămate convingerea că se află într-o situaţie medicală gravă şi că are nevoie urgentă de sprijin financiar, obţinând astfel, în total, suma de aproximativ 171.500 de lei”, mai arată Poliţia Capitalei.