Google Messages aduce RCS, succesorul SMS-ului. Cum funcționează tehnologia care modernizează comunicarea pe Android

Rich Communication Services (RCS) aduce pe Android mesaje smart, prin care pot fi trimise fotografii, clipuri video sau audio direct din Google Messages, fără să mai includă aplicații terțe.

Rich Communication Services (RCS) este o alternativă a SMS, adică o evoluție a SMS-ului, și, practic, pe forte multe telefoane cu Android putem să trimitem mesaje instant nu doar cu text, ci și cu fotografii, clipuri video sau mesaje audio.

Aplicația pe care funcționează această tehnologie se numește Google Messages.

Mai multe detalii puteți afla din clipul video de mai sus.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













