Google Messages aduce RCS, succesorul SMS-ului. Cum funcționează tehnologia care modernizează comunicarea pe Android

iLikeIT
25-08-2025 | 12:21
×
Codul embed a fost copiat

Rich Communication Services (RCS) aduce pe Android mesaje smart, prin care pot fi trimise fotografii, clipuri video sau audio direct din Google Messages, fără să mai includă aplicații terțe.

autor
Stirileprotv

Rich Communication Services (RCS) este o alternativă a SMS, adică o evoluție a SMS-ului, și, practic, pe forte multe telefoane cu Android putem să trimitem mesaje instant nu doar cu text, ci și cu fotografii, clipuri video sau mesaje audio.

Aplicația pe care funcționează această tehnologie se numește Google Messages.

Mai multe detalii puteți afla din clipul video de mai sus.

Smartwatch-uri pentru alergători montani sau de performanță. Rezistă în condiții extreme și oferă planuri de antrenament

Sursa: Pro TV

Etichete: ilikeit, Android, google, sms, rcs,

Dată publicare: 25-08-2025 12:21

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Smartwatch-uri pentru alergători montani sau de performanță. Rezistă în condiții extreme și oferă planuri de antrenament
iLikeIT
Smartwatch-uri pentru alergători montani sau de performanță. Rezistă în condiții extreme și oferă planuri de antrenament

Vineri, la iLikeIT, au fost prezentate mai multe modele de smartwatch-uri, unele provenind de la producători mai puțin cunoscuți, din zona de nișă, dedicați în special alergătorilor montani sau de performanță.

Jocuri educaționale pentru cei mici, dar distractive și pentru adulți. Recomandările iLikeIT
Stiri actuale
Jocuri educaționale pentru cei mici, dar distractive și pentru adulți. Recomandările iLikeIT

Învățatul merge mână în mână cu joaca, mai ales acum, în vacanță. Marian Andrei a pregătit o listă cu jocuri educaționale pe care le testăm în ediția de marți a emisiunii iLikeIT.

Două laptopuri care au ajuns pe piață direct din „laboratoarele viitorului”, prezentate în studioul iLikeIT
iLikeIT
Două laptopuri care au ajuns pe piață direct din „laboratoarele viitorului”, prezentate în studioul iLikeIT

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 și ASUS Zenbook Duo sunt „vedetele” emisiunii de luni, 27 iulie, a emisiunii iLikeIT.

Recomandări
Grindeanu vrea ca PSD să revină la ședințele coaliției, după ce s-a întâlnit cu Bolojan: ”Avem de reglat câteva lucruri”
Stiri Politice
Grindeanu vrea ca PSD să revină la ședințele coaliției, după ce s-a întâlnit cu Bolojan: ”Avem de reglat câteva lucruri”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, luni, că va propune în ședința Partidului Social Democrat care a început la ora 11.00 revenirea social-democraților în ședințele coaliției de guvernare, unde, a precizat el, ”avem de reglat câteva lucruri”.  

Schimbările la pensiile private, explicate de un expert: „În timp ce ești plătit lunar, suma rămasă poate să-ți aducă profit”
iBani
Schimbările la pensiile private, explicate de un expert: „În timp ce ești plătit lunar, suma rămasă poate să-ți aducă profit”

Legea privind pensiile private, adoptată la finalul săptămânii trecute de Guvern, elimină complet posibilitatea de a retrage toți banii acumulați în cont la vârsta pensionării.

„Scandal” în familie. CFR SA a anunțat CFR Călători că îi trage trenurile „pe dreapta” dacă nu își plătește datoriile
Stiri Economice
„Scandal” în familie. CFR SA a anunțat CFR Călători că îi trage trenurile „pe dreapta” dacă nu își plătește datoriile

Trenurile CFR Călători ar putea fi interzise de la circulație pe rețeaua feroviară din România, ca urmare a datoriilor considerabile acumulate de operatorul feroviar de stat pentru neplata Tarifului pentru Utilizarea Infrastructurii (TUI).

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 25 August 2025

03:35:45

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12