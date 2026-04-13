Trupe speciale în Mizil, după ce mai mulți localnici au atacat o mașină a Poliției. Au ocupat strada și aveau muzica la maxim

Péter Magyar i-a cerut președintelui Ungariei să demisioneze. Avertisment și pentru Viktor Orban
Péter Magyar i-a cerut președintelui Ungariei să demisioneze. Avertisment și pentru Viktor Orban

Forţele speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova au intervenit, în ziua de Paşte, în oraşul Mizil, după ce mai multe persoane au ameninţat o patrulă formată dintr-un poliţist şi un jandarm. 

Cristian Anton

Motivul scandalului este legat de faptul că forţele de ordine au cerut unui cetăţean care scosese boxele pe stradă să reducă volumul şi să elibereze spaţiul public.

”La data de 12 aprilie 2026, pe raza oraşului Mizil, forţele de ordine au intervenit în exercitarea atribuţiilor legale, în vederea asigurării ordinii şi liniştii publice, în contextul apariţiei unei stări conflictuale generate de comportamente contrare normelor de convieţuire socială. În cursul intervenţiei, persoanele implicate au manifestat o atitudine ostilă faţă de autoritatea statului, materializată prin ameninţări cu acte de violenţă la adresa forţelor de ordine, precum şi prin acţiuni de natură a aduce atingere bunurilor aparţinând instituţiilor publice. Aceste conduite au impus o reacţie instituţională fermă, proporţională şi adaptată situaţiei operative, în scopul restabilirii climatului de ordine şi siguranţă. Sub coordonarea procurorului competent, au fost desfăşurate activităţi investigative complexe, fiind mobilizate resurse operative adecvate pentru identificarea tuturor persoanelor implicate şi pentru stabilirea cu exactitate a contribuţiei fiecăreia la comiterea faptelor”, informează, luni, oficialii Poliţiei judeţene Prahova.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că intervenţia forţelor speciale ale Poliţiei a avut loc în cartierul de romi din oraşul Mizil, unde un bărbat a scos boxe audio puternice pe stradă şi a dat muzica la maxim.

Scandalagii cărora li s-a cerut să elibereze strada au amenințat polițiștii că le taie picioarele cu sabia

Un echipaj format dintr-un poliţist şi un jandarm, aflat în patrulare, a cerut bărbatului să dea muzica mai încet şi să elibereze domeniul public, moment în care acesta a devenit violent verbal.

În sprijinul lui au venit şi alte persoane, care i-au ameninţat pe poliţist şi pe jandarm că le taie picioarele cu sabia. Unii dintre ei au atacat autospeciala Poliţiei, lovind maşina cu pumnii şi picioarele. În cele din urmă, poliţistul şi jandarmul au reuşit să plece, iar la faţa locului au venit două echipaje ale Serviciului de Acţiuni Speciale. Bărbatul care a pornit scandalul şi care a fost, de altfel, cel mai violent, a fost reţinut.

Poliţia atrage atenţia că ”orice manifestare de violenţă este tratată cu maximă seriozitate, în limitele şi cu respectarea strictă a cadrului legal”, iar „menţinerea unui climat de siguranţă reprezintă o prioritate constantă, iar răspunsul instituţional este unul prompt, echilibrat şi ferm, în apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor”.

Cercetările în urma scandalului produs la Mizil în ziua de Paşte continuă, sub aspectul laturii penale a faptelor savarsite de persoanele implicate în incident.

