Germania, la un singur pas de reintroducerea oficială a serviciului militar obligatoriu. Scenariul actual

Partidele coaliţiei de guvernământ din Germania au convenit asupra unui proces de recrutare hibrid, bazat pe o primă etapă voluntară care poate duce la obligativitate, relatează dpa.

Dacă înrolarea voluntară nu atinge obiectivele de recrutare, planul ar permite parlamentului să aprobe cadrul legislativ pentru implementarea serviciului militar obligatoriu. În acest moment obligatorie este doar luarea în evidență de către centrele militare și testarea medicală pentru bărbații cu vârsta de 18 ani.

Guvernul german, format din blocul conservator al cancelarului Friedrich Merz şi social-democraţii de centru-stânga, a convenit să introducă serviciul militar voluntar pentru a creşte numărul de soldaţi, ca parte a acordului lor de coaliţie.

Cu toate acestea, partidele au avut dificultăţi în a ajunge la un acord asupra aspectelor cheie, inclusiv în privinţa mecanismelor care ar trebui aplicate dacă nu se oferă suficiente persoane voluntare pentru a se alătura Bundeswehrului, forţele armate ale Germaniei.

Ministrul apărării, Boris Pistorius, vrea ca legislaţia propusă să intre în vigoare la începutul lui 2026.

Dezbaterea are loc pe fondul preocupărilor legate de securitate din Europa, alimentate de războiul dus de aproape patru ani de Rusia împotriva Ucrainei.

Având în vedere planurile NATO de a-şi consolida postura defensivă în Europa în contextul ameninţării reprezentate de Rusia, obiectivul este ca Bundeswehr să îşi extindă efectivele cu aproximativ 80.000 de militari activi, ajungând la 260.000, cu încă 200.000 de rezervişti, proveniţi în mare parte din noua schemă de serviciu militar.

Însă, întrucât obiectivul anterior de 203.000 de soldaţi nu a fost niciodată atins, unii politicieni conservatori şi-au exprimat îngrijorarea că planurile guvernului sunt insuficiente.

Au existat fricţiuni semnificative în cadrul coaliţiei cu privire la includerea unui mecanism automat de trecere la recrutare obligatorie în cazul în care numărul voluntarilor este insuficient.

Germania a suspendat serviciul militar obligatoriu în 2011, dar acesta poate fi reintrodus printr-o majoritate parlamentară simplă, inclusiv în perioade de tensiuni sporite sau de urgenţă în materie de apărare.

Constituţia Germaniei prevede în prezent serviciul militar doar pentru bărbaţi. Propunerile de a include şi femei ar necesita un amendament la legea fundamentală.

