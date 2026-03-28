Alte 26 de persoane, printre care o femeie și un minor, au fost salvate vineri seara de un vas al Agenției Europene a Frontierelor FRONTEX în largul Insulei Creta, a anunțat Paza de Coastă într-un scurt comunicat. Ambarcațiunea se afla la 53 de mile marine (aproximativ 98 de kilometri) sud de Ierapetra, în sudul Cretei.

Doi dintre supraviețuitori au fost transportați la spitalul din Heraklion, capitala Cretei, fără ca sursa să precizeze natura rănilor. Paza de Coastă a transmis ulterior AFP că printre cei salvați se află 21 de persoane din Bangladesh, una din Ciad și patru din Sudanul de Sud, inclusiv femeia și minorul.

Traseu periculos

Potrivit declarațiilor supraviețuitorilor, ambarcațiunea a plecat pe 21 martie din regiunea Tobruk, un port din estul Libiei, cu destinația Grecia, principalul punct de intrare pentru migranții care caută azil în Uniunea Europeană.

„Pe drum, pasagerii și-au pierdut orientarea și au rămas pe mare timp de șase zile, fără apă și hrană”, se arată în comunicat.

Aceste 48 de persoane au fost expuse „condițiilor meteorologice defavorabile”, iar lipsa apei și a hranei „a dus la moartea prin epuizare a 22 de persoane”, a declarat un purtător de cuvânt al Pazei de Coastă, contactat de AFP.

„Corpurile celor decedați au fost aruncate în mare la ordinul unuia dintre cei doi trecători, care au fost arestați, potrivit mărturiilor supraviețuitorilor”, a adăugat el. Este vorba despre doi bărbați de 19 și 22 de ani, de naționalitate sud-sudaneză. Aceștia au fost inculpați pentru „intrare ilegală în țară” și „omucidere prin imprudență”.

Reacția Comisiei Europene

La Bruxelles, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a subliniat „urgența intensificării colaborării cu țările partenere de-a lungul rutelor migrației” și a solicitat o „dublare a eforturilor împotriva trecătorilor de migranți responsabili de astfel de tragedii”.

Operațiunea de salvare a avut loc joi la prânz, a informat Paza de Coastă într-un comunicat.

Numărul migranților care au murit încercând să ajungă în Uniunea Europeană s-a dublat în primele luni ale lui 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, anunța la jumătatea lunii martie FRONTEX. „Costul uman nu a încetat să crească”, a transmis agenția europeană.

Potrivit datelor Organizației Internaționale pentru Migrații (OIM), citate de FRONTEX, aproape 660 de persoane și-au pierdut viața pe Marea Mediterană în ianuarie și februarie 2026. În aceeași perioadă a anului 2025, bilanțul era de 287 de morți, ceea ce reprezintă o creștere de 128%.

În schimb, trecerile ilegale ale frontierelor externe ale UE au scăzut cu 52% în primele două luni ale anului comparativ cu 2025.

Tragedii recente în largul Cretei

În decembrie, 17 migranți au fost găsiți morți într-o ambarcațiune care lua apă și era parțial dezumflată, la sud-vest de Creta. Doar doi supraviețuitori au fost salvați, iar alte 15 persoane s-au înecat, corpurile lor nefiind găsite niciodată.

De mai bine de un an, migranții încearcă să ajungă în Creta, o poartă de intrare în UE din Libia, însă traversarea se dovedește extrem de periculoasă.

Parlamentul European a aprobat joi o înăsprire a politicii migrației, validând conceptul de „huburi de întoarcere”, centre în care migranții ar urma să fie trimiși în afara Uniunii Europene.