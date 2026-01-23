În timp ce președintele american și alți oficiali de rang înalt ai SUA se plimbau pe străzile înghețate ale stațiunii elvețiene, tonul și stilul Washingtonului au dominat atmosfera reuniunii, relatează Reuters, preluat de news.ro.

Chiar dacă numeroși lideri politici și economici au admis că unele dintre mesajele lui Trump – inclusiv presiunea asupra Europei de a investi mai mult în propria securitate – au o bază realistă, modul direct și adesea incisiv în care acestea au fost formulate a provocat reacții dure.

„A fost copleșitor. Am asistat la un spectacol în stilul Trump. A fost foarte pe față împotriva Europei, împotriva valorilor europene, iar asta m-a speriat”, a spus Conradin Cramer, șeful guvernului cantonal din Basel, după discursul susținut de liderul american miercuri.

Nervozitatea nu s-a limitat la zona politică. În culise, lideri din mediul financiar au recunoscut că se tem de riscul unui conflict comercial de amploare, care ar putea zdruncina serios încrederea investitorilor. Doi bancheri americani au vorbit deschis despre îngrijorarea generată de direcția politicilor comerciale promovate de administrația Trump.

Pentru mulți participanți, ediția din acest an a WEF – desfășurată sub sloganul „Spiritul dialogului” – a fost una dintre cele mai intense din istoria de cinci decenii a forumului. Evenimentul a fost marcat și de schimbări interne majore, fiind prima reuniune după plecarea fondatorului Klaus Schwab, iar organizarea a fost preluată, în mare măsură, de CEO-ul BlackRock, Larry Fink.





Fără întrebări incomode



În marja reuniunii, Trump a bifat mai multe momente-cheie: un acord privind Groenlanda discutat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, dar și supervizarea semnării noului său Consiliu pentru Pace, care a atras la Davos mai mulți lideri mondiali. Oficialii americani au susținut, de asemenea, că sunt aproape de un acord de pace în Ucraina, subiect adus în prim-plan joi, odată cu sosirea președintelui Volodimir Zelenski.

Tot la Davos a apărut și Kirill Dmitriev, emisar al președintelui rus Vladimir Putin, care a purtat discuții cu reprezentanți ai SUA – prima prezență oficială rusă la forum de la invazia Ucrainei, în 2022.

Mai mulți participanți au descris ediția din acest an ca fiind un succes personal pentru Larry Fink, copreședinte al WEF, care și-a folosit influența pentru a aduce nume sonore, inclusiv pe Elon Musk, adăugat în ultimul moment pe agenda evenimentului. Trump nu a ezitat să-l laude, afirmând că Fink „transformă în aur tot ce atinge”.

În același timp, unii moderatori au evitat întrebările incomode, iar agenda a ocolit subiecte sensibile pentru administrația Trump. Doar patru sesiuni au fost dedicate schimbărilor climatice, față de 16 în 2022. Discursul lui Trump a depășit cu mult timpul alocat, iar la sesiunea de întrebări și răspunsuri, un flux constant de delegați a început să părăsească sala.





Tensiuni și zvonuri, pretutindeni





Chiar și așa, Davosul a rămas un loc al afacerilor. Directorii executivi s-au întâlnit cu clienți și parteneri, discutând de la geopolitică și comerț până la monede stabile și inteligență artificială. „A fost un amestec de geopolitică ce nu poate fi ignorat”, a spus Francesco Ceccato, CEO Barclays pentru Europa, subliniind însă că au existat și „dialoguri foarte interesante” despre AI, riscuri investiționale și nevoi energetice.

Influența administrației americane s-a simțit și în afara sesiunilor oficiale. Secretarul comerțului, Howard Lutnick, a stârnit controverse după ce a criticat Europa la o cină găzduită de Larry Fink, moment în care președinta BCE, Christine Lagarde, a părăsit evenimentul. A doua seară, Lutnick a apărut la o recepție organizată de Bank of America, într-un decor mult mai relaxat, unde s-au întâlnit politicieni, bancheri și artiști, printre care Marcus Mumford, care a cântat live.

Ca la fiecare ediție, Davosul a fost și teren fertil pentru zvonuri. Unul dintre ele susținea că rețelele de telefonie și internet vor fi oprite la sosirea lui Trump. În realitate, conexiunile au funcționat fără probleme, iar singura constantă a fost senzația de tensiune care a plutit deasupra reuniunii.





