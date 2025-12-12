FT: Băncile britanice s-au pronunțat împotriva utilizării activelor rusești blocate, temându-se de riscuri juridice

12-12-2025 | 12:15
Profimedia

Băncile britanice s-au opus utilizării unora dintre activele rusești blocate aflate în țară, deoarece guvernul nu le-a oferit garanții în cazul unui răspuns al Moscovei, relatează Financial Times.

 

autor
Vlad Dobrea

Reprezentanții băncilor se tem de riscuri juridice dacă activele rusești sunt folosite pentru a obține un împrumut pentru Ucraina.

O sursă de la FT a menționat că guvernul britanic „creează un nou precedent, deoarece nu a mai confiscat niciodată active de acest fel” și că Rusia le va da în judecată.

O alta a declarat că riscul juridic este că „dacă Ucraina nu rambursează datoria, va trebui să returnați de băncile care au confiscat activele”.

Un consilier al unor bănci importante a declarat că, în esență, „acesta nu este un împrumut, ci un cadou, iar băncile știu că vor trebui să returneze garanția aferentă”.

El a adăugat că aceasta este „aproape o neplată garantată”, iar băncile sunt îngrijorate că vor fi lăsate singure să se ocupe de Rusia dacă aceasta depune un proces.

Băncile exacte din Marea Britanie unde se află o parte din activele rusești blocate, în valoare de opt miliarde de lire sterline (aproximativ 9,3 miliarde de euro), este un secret bine păzit, notează FT.

Active rusești în valoare de 260 de miliarde de euro au fost blocate în țările occidentale de la începutul războiului în 2022.

Majoritatea (aproximativ 193 de miliarde de euro) sunt deținute la depozitarul belgian Euroclear. În căutarea unor opțiuni de finanțare pentru Ucraina, Comisia Europeană a propus acordarea către Kiev a unui „împrumut pentru reparații” garantat cu active rusești. Se așteaptă ca planul să fie rambursat după încheierea războiului, când Rusia va fi compensat pagubele pe care le-a cauzat. Cu toate acestea, Belgia se opune categoric acestui plan din cauza riscurilor juridice și cere ca țările UE să ofere garanții împotriva proceselor intentate de Rusia.

Sursa: Financial Times

Dată publicare: 12-12-2025 12:15

