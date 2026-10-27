O metodă pentru reducerea consumului de energie este respectarea regulii 21-18-16, care presupune menținerea unor temperaturi diferite în funcție de modul în care sunt folosite camerele, relatează polsatnews.pl.

Pentru încălzire, reducerea temperaturii cu doar un grad Celsius poate duce la o scădere a consumului de căldură cu aproximativ 5-8%. Rezultate și mai bune pot fi obținute prin reglarea temperaturii în funcție de fiecare încăpere.

Regula 21-18-16. Câte grade ar trebui să fie în fiecare cameră

Regula presupune menținerea a trei temperaturi diferite, în funcție de cât de des este folosită fiecare cameră.

21 de grade Celsius – pentru încăperile în care membrii familiei petrec cea mai mare parte a zilei, în special livingul și biroul de acasă.

18 grade Celsius – pentru dormitor. Organizația britanică Sleep Charity recomandă o temperatură cuprinsă între 16 și 18 grade Celsius în această încăpere. Seara, temperatura corpului scade în mod natural, pregătindu-l pentru odihnă. O cameră prea încălzită poate îngreuna adormirea.

16 grade Celsius – pentru spațiile folosite ocazional, precum holurile, antreurile, cămările, debaralele și subsolurile.

Baia este o excepție. Potrivit Camerei de Comerț Poloneze pentru Încălzire, Gaze și Energie Electrică (IGCP), aceasta ar trebui menținută la o temperatură mai ridicată, de 22-24 de grade Celsius, pentru a preveni acumularea umezelii.

De ce este mai bine să reduci căldura decât să oprești caloriferele

În încercarea de a economisi, există riscul ca temperatura din locuință să scadă prea mult. Temperatura interioară nu ar trebui să coboare sub 15 grade Celsius, deoarece, în încăperile reci, umezeala se poate condensa pe pereți, favorizând apariția mucegaiului și a ciupercilor. Acestea pot agrava simptomele alergiilor și pot provoca probleme respiratorii.

Răcirea excesivă a locuinței nu este nicio soluție rentabilă. Potrivit IGCP, încălzirea unui apartament răcit până la 10 grade Celsius la o temperatură confortabilă de 20 de grade consumă semnificativ mai multă energie decât menținerea unei temperaturi moderate.

De aceea, specialiștii recomandă reducerea temperaturii la 17-18 grade Celsius atunci când pleci la serviciu sau lipsești de acasă pentru o perioadă mai lungă, în loc să oprești complet caloriferele.