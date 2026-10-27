Dronele pot fi folosite pentru supravegherea fabricilor, a depozitelor și a altor obiective care pot fi considerate importante. Ștefan Ecxarcu este co-fondatorul unei companii care produce drone aparent obișnuite, la prima vedere.

„Par, dar deja nu mai suntem în etapa în care drona este un pilot cu o telecomandă în mână, ci este un sistem care funcționează autonom. Se ridică singură, se duce la locul pe care îl vizează și își desfășoară misiunea fără ajutor uman și revine la bază – totul, cu resurse minime și într-un timp foarte scurt. Este vorba doar de drone civile, pentru supravegherea parcurilor industriale sau a suprafețelor mari de teren”, a declarat Ștefan Ecxarcu.