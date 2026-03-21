Într-un comunicat comun, aceste ţări, cărora li s-a alăturat și România, au condamnat recentele atacuri iraniene care au vizat nave şi infrastructuri petroliere şi gazifere, cerând un "moratoriu imediat şi global asupra atacurilor împotriva infrastructurilor civile".

Germania, Italia, Olanda, Danemarca, Letonia, Slovenia, Estonia, Norvegia, Suedia, Finlanda, Republica Cehă, România, Lituania, Coreea de Sud, Noua Zeelandă, Australia şi Bahrain sunt celelalte ţări care au semnat comunicatul, notează AFP.

România, printre țările care vo deblocarea Strâmtorii Ormuz

Nicușor Dan a anunțat vineri seară că România se alătură declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertǎții de navigație.

Decizia a fost luată, potrivit preşedintelui, „pe fondul implicaţiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra pieţelor energetice globale, precum şi asupra economiei mondiale”. ”România îşi păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu şi lucrăm alături de partenerii internaţionali pentru dezescaladare”, a mai transmis şeful statului.

„Am decis să ne alăturăm declaraţiei Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei, Olandei şi Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertǎţii de navigaţie, principiu fundamental al dreptului internaţional. Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicaţiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra pieţelor energetice globale, precum şi asupra economiei mondiale”, a anunţat, vineri seară, preşedintele Nicuşor Dan.

Potrivit acestuia, efectele sunt resimţite şi în Romania, în special în ceea ce priveşte preţul combustibililor.

„În acest sens, suntem pregătiţi să participăm la eforturile comunităţii internaţionale care vor conduce la menţinerea preturilor la un nivel suportabil pentru populaţie. România îşi păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu şi lucrăm alături de partenerii internaţionali pentru dezescaladare”, a adăugat preşedintele Nicuşor Dan.