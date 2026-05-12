Ministerul de Interne aminteşte că platforma digitală Hub MAI oferă acces direct, rapid şi sigur la informaţii administrative esenţiale.

"Acest serviciu rezolvă o nevoie concretă a cetăţeanului: accesul simplu la propria situaţie rutieră. În acelaşi timp, reduce presiunea asupra ghişeelor, scurtează timpul de obţinere a informaţiilor şi transformă relaţia dintre cetăţean şi administraţie într-una mai rapidă, mai transparentă şi mai eficientă", a transmis MAI pe site-ul propriu.

Până în prezent, platforma Hub MAI a înregistrat peste 51,6 milioane de accesări, dintre care 226.269 au fost pentru solicitarea cazierului rutier.

Potrivit legislaţiei rutiere, punctele de penalizare se aplică pentru abateri la regimul circulaţiei.

Acumularea a 15 puncte de penalizare în ultimele şase luni atrage suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 30 de zile.

Pentru verificarea punctelor de penalizare, utilizatorii trebuie să acceseze platforma Hub MAI, să se autentifice cu contul personal, să intre în secţiunea "Şoferi şi vehicule", să selecteze "Istoric sancţiuni rutiere" şi să transmită solicitarea online.

"Consultaţi informaţiile privind permisul de conducere şi punctele acumulate. Istoricul sancţiunilor rutiere reflectă abaterile active la regimul circulaţiei pe drumurile publice, aflate în evidenţele permiselor de conducere reţinute şi ale sancţiunilor aplicate conducătorilor auto, în condiţiile prevăzute de O.M.A.I. nr. 141/2014", arată sursa citată.