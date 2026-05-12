Precizările, făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute la București, au vizat declarațiile recente ale președintelui rus Vladimir Putin privind o posibilă apropiere a păcii între Federația Rusă și Ucraina.

'Toți așteptăm o pace de durată și dreaptă în Ucraina și mă bucur că sunt purtate negocieri în această discuție, însă în ce privește cuvintele președintelui Rusiei, Vladimir Putin, eu sunt sceptic. Știm din analizele birourilor noastre de securitate internă, știm cum arată situația din Ucraina și rapoartele ne arată că, într-adevăr, Federația Rusă, pe de o parte, a pierdut de la începutul acestui an mai multe terenuri în zona de război decât a ocupat. Pe de o altă parte, avem statisticile la dispoziția noastră care ne arată scăderile economice din Federația Rusă și, din acest punct de vedere, observăm că pacea începe să devină și interesul Federației Ruse', a precizat Nawrocki, într-o conferință de presă susținută alături de președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

Președintele polonez și-a exprimat speranța într-o pace 'cinstită și corectă, pe termen lung'. Pe de altă parte, el a declarat că privește cu scepticism cuvintele lui Vladimir Putin.

În ce privește posibilitatea relocării soldaților americani din Germania, Karol Nawrocki a subliniat importanța menținerii acestor trupe în Europa.

'Da, s-a anunțat o relocare a soldaților americani din Germania și orice conducător de stat european responsabil, și eu consider că sunt responsabil, ar trebui să se străduiască să îi păstreze pe acești soldați în Europa. Bineînțeles că nu există îndoieli, mai ales pe Flancul estic, că în următorii ani, chiar deceniu, nu există o alternativă pentru Alianța Nord-Atlantică. Dacă primim astfel de informații, că s-ar putea să ia această decizie președintele Statelor Unite, noi trebuie să ne gândim la securitatea regiunii noastre', a precizat Karol Nawrocki.

El a menționat că a vorbit pe 3 mai cu președinte Donald Trump și i-a transmis că, dacă va lua o astfel de decizie, Polonia este pregătită să primească soldați americani.

'Aceeași părere o au mulți lideri din Uniunea Europeană, mai ales din țările de pe Flancul estic al NATO. Asta e direcția în care trebuie să mergem, pentru că, astfel, garantăm securitatea țării noastre, cât și a întregului Flanc estic. Nu acționăm împotriva vecinilor din vest, ci pentru securitatea noastră proprie. Deci în Polonia suntem gata, suntem pregătiți să îi primim pe soldații americani, pentru că asta ar fi bine pentru Polonia și pentru țările de pe Flancul estic și din cadrul B9', a precizat el.