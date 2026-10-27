„Susținerea activă a unui autocrat care duce un război comercial împotriva Germaniei marchează un nou minim pentru Grupul VW”, a declarat Isabel Cademartori, deputată din Partidul Social-Democrat și purtătoare de cuvânt a partidului pe probleme de politică în domeniul transporturilor, scrie POLITICO.

„Este o rușine”, a adăugat ea, „mai ales având în vedere istoria Grupului VW”. Audi este o filială a Volkswagen, care a fost fondată în 1937 de Frontul Muncii German al Partidului Nazist. Cademartori a continuat acuzând Audi că „validă strategia lui Trump” de „a folosi un război comercial pentru a muta locurile de muncă din Europa în Statele Unite”.

În cadrul mitingului organizat în statul american Georgia, Trump a anunțat că Audi intenționează să investească aproximativ 4 miliarde de dolari pentru a construi o nouă fabrică și a începe, pentru prima dată, producția de autoturisme în SUA. Döllner i s-a alăturat lui Trump pe scenă și i-a mulțumit pentru sprijin.

Anunțul vine într-un moment în care Volkswagen se confruntă cu o criză profundă, pe fondul unei restructurări majore în Germania, fiind preconizate închiderea unor fabrici și concedieri în masă.

Europarlamentarul Dennis Radtke, din partidul de centru-dreapta Uniunea Creștin-Democrată, a criticat, de asemenea, apariția lui Döllner la mitingul de campanie al republicanilor. „Politicile lui Donald Trump aduc prejudicii enorme industriei germane, inclusiv industriei auto”, a declarat el pentru publicația germană Handelsblatt.

„Faptul că firmele germane investesc în străinătate este, la prima vedere, un proces absolut normal și de înțeles. Totuși, transformarea acestui lucru într-o punere în scenă a campaniei electorale a lui Donald Trump este tulburătoare și patetică”, a adăugat el.

Liderii sindicali germani s-au alăturat condamnării lui Döllner. Christiane Benner, prima președintă a IG Metall, cel mai mare sindicat industrial din Germania, a declarat luni: „Modul în care Gernot Döllner s-a prezentat pe sine și pe Audi în SUA este extrem de jenant, inacceptabil din punct de vedere politic și nedemn de companie — și, mai presus de toate, nedemn de oamenii care lucrează la Audi.

„Döllner încalcă în mod flagrant propriile politici interne ale companiei, care impun în mod explicit neutralitatea politică în perioada premergătoare alegerilor”, a adăugat ea.

Într-o declarație publicată duminică, Audi a afirmat că „Statele Unite oferă un potențial considerabil de creștere pentru Audi. Producția locală este o componentă centrală a unei strategii cuprinzătoare de creștere.” Compania a adăugat că „investiția planificată reprezintă un angajament pe termen lung față de Statele Unite.”

La începutul acestui an, directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, a atribuit parțial cele mai slabe rezultate financiare ale companiei din ultimul deceniu tarifelor impuse de administrația Trump.