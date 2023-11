Franţa a testat cu succes o rachetă balistică cu rază lungă de acţiune M51.3. VIDEO

Racheta, care nu purta o armă nucleară, a fost trasă de la locul de testare al rachetelor Biscarosse al armatei franceze din sud-vestul Franţei şi a aterizat în Atlanticul de Nord, ”la sute de kilometri de orice coastă”, a spus ministerul, fără a oferi mai multe detalii.

French military M51 #SLBM ballistic missile test fimed from Llodio (alava, basque country). Nov 18 - 19h19 CEST just before desintegration. pic.twitter.com/fNpQZwKIXj