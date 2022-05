FOTO O școală din Ucraina, care a rezistat ambelor războaie mondiale, a fost distrusă în atacurile rușilor

Clădirea a fost ridicată acum mai bine de 100 de ani de belgieni și a rezistat războaielor mondiale, dar și luptelor din 2014.

Un oficial ucrainean a menționat că era una dintre cele mai bune școli gimnaziale din Ucraina, fiind în top 100.

„A ars din cauza unor animale”, a transmis guvernatorul regional din Lugansk, potrivit The Kyiv Independent.

Serhii Haidai, head of the Luhansk Regional state administration: “Lysychansk gymnasium burned down. It was built more than 100 years ago by the Belgians, survived two world wars & the battle for the city in 2014. It was one of the top 100 best schools in Ukraine”.#ArmUkraineNow pic.twitter.com/kixe84rnBi