Andrei Iermak este suspect într-un presupus caz de spălare de bani în valoare de 460 de milioane de grivna (10,5 milioane de dolari), au anunțat agențiile luni seara, potrivit Associated Press.

Între timp, Zelenski s-a întâlnit cu directorul general al Palantir Technologies, parte a cooperării tot mai strânse a Ucrainei cu sectorul de apărare al SUA, în contextul în care luni s-a încheiat un armistițiu de trei zile negociat de SUA, care a redus intensitatea luptelor.

Invazia Rusiei asupra vecinului său se află acum în al cincilea an, fără niciun semn că s-ar apropia un acord de pace.

Ancheta privind corupția îl pune într-o situație jenantă pe Zelenski

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei și Parchetul Specializat Anticorupție au transmis într-un mesaj pe Telegram că ancheta privindu-l pe Iermak este în curs.

Măsura este cu un pas mai puțin decât punerea sub acuzare oficială a lui Iermak, care a demisionat în noiembrie. El a fost principalul negociator al țării în discuțiile cu SUA și a plecat în timpul scandalului care a reprezentat cea mai mare amenințare la adresa guvernului lui Zelenski de la invazia pe scară largă a Rusiei.

Ancheta este extrem de jenantă pentru liderul ucrainean, în contextul în care acesta face presiuni pentru aderarea țării sale la Uniunea Europeană, un proces care va dura probabil ani de zile. Corupția endemică este unul dintre obstacolele care încetinesc aderarea Ucrainei.

Iermak era un confident de încredere al lui Zelenski, care a rezistat presiunilor persistente de a-l înlocui, și o figură puternică în guvern.

Zelenski nu a făcut niciun comentariu public cu privire la anunțul agențiilor anticorupție, dar purtătorul său de cuvânt, Dmitro Litvin, a declarat: „Ancheta este în curs, este prea devreme pentru a trage concluzii.”

Anchetatorii au declarat că Iermak este suspectat de implicare în spălarea de bani prin intermediul unor proiecte de construcții din apropierea capitalei ucrainene, Kiev. Aceștia au percheziționat locuința sa în luna noiembrie. Nu au fost numiți alți suspecți.

Avocatul lui Iermak, Ihor Fomin, a calificat notificarea de suspiciune ca fiind nefondată și a negat implicarea clientului său în presupusa spălare a 460 de milioane de grivne prin intermediul unui proiect de construcții de elită din afara Kievului.

„În opinia mea, întreaga situație a fost provocată de presiunea publică”, a declarat Fomin într-un interviu acordat postului public de televiziune ucrainean Suspilne.

O decizie cu privire la formularea unor acuzații oficiale împotriva lui Iermak ar putea dura încă câteva luni.

Zelenski poartă discuții cu directorul general al companiei americane Palantir

Zelenski a declarat marți că s-a întâlnit la Kiev cu Alex Karp, în cadrul cooperării tot mai strânse dintre Ucraina și sectorul de apărare al SUA.

Liderul ucrainean a afirmat într-o postare pe rețelele de socializare că Ucraina și Palantir „se pot ajuta reciproc”.

„Am discutat direcțiile de dezvoltare tehnologică atât în contextul operațiunilor de luptă, cât și al nevoilor civile”, a spus Zelenski pe aplicația de mesagerie Telegram.

Palantir Technologies este o companie de software de inteligență artificială care ajută agențiile de apărare globale. Este specializată în platforme software care colectează și analizează volume mari de date și colaborează cu Ucraina de mai mulți ani.

IA poate ajuta combatanții să filtreze și să descifreze rapid un volum imens de informații de pe câmpul de luptă, permițând, printre altele, atacuri mai precise.

Ministrul apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov, a declarat după întâlnirea cu Karp că cooperarea cu compania oferă Ucrainei un avantaj tehnologic în război.

Aceasta a permis analiza detaliată a atacurilor aeriene, soluții de IA pentru gestionarea unor volume mari de date de recunoaștere și integrarea tehnologiei în planificarea operațiunilor de lovituri adânci ale Ucrainei pe teritoriul rus, a spus Fedorov pe Telegram.

De asemenea, Ucraina și Palantir au creat o platformă pentru ca dezvoltatorii să obțină date de pe câmpul de luptă pentru a antrena modele de IA, la care sunt implicate în prezent peste 100 de companii, a spus el.