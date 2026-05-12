În seara zilei de 20 noiembrie 2025, senatoarea POT a fost aşteptată de o femeie, în parcarea unui complex rezidenţial, care a lovit-o peste mână cu o rangă şi cu pumnul peste faţă.

Agresoarea a atacat-o în parcare

„Din probatoriul administrat în cauză, a rezultat următoarea situaţie de fapt. În data de 20.11.2025, în jurul orei 19:20, în timp ce se afla în spatele unui imobil din Bucureşti, inculpata a agresat persoana vătămată, lovind-o pe aceasta cu pumnul la nivelul feţei şi cu un obiect contondent la nivelul membrelor superioare şi trăgând-o pe aceasta de păr. Persoana vătămată a suferit, ca urmare a agresiunilor anterior menţionate, leziuni traumatice pentru care au fost necesare îngrijiri medicale. În aceeaşi zi, inculpata, în timp ce se afla în parcarea unui complex rezidenţial din Bucureşti, a zgâriat autoturismul aflat în folosinţa persoanei vătămate în zona portierelor, portbagajului şi capotei, a forţat oglinzile retrovizoare exterioare şi a rupt plăcuţele cu numerele de înmatriculare ale autoturismului", transmite Parchetul General într-un comunicat de presă.

Femeia agresoare are 44 de ani, dosarul ei fiind trimis la Judecătoria Sectorului 6.

Senatoarea a depus plângere penală

Imediat după incident, senatoarea Valentina Aldea a declarat că nu are legătură cu femeia care a atacat-o „în plină stradă" şi că nu i-a „lezat familia niciodată cu nimic".

La momentul respectiv, presa a publicat informaţia că agresoarea se afla în proces de divorţ şi o bănuia pe Valentina Aldea că are o relaţie cu soţul ei.

„Vreau să menţionez cât se poate de clar, nu am legătură cu această femeie şi nu i-am lezat familia niciodată cu nimic. Rog presa să nu mai scrie neadevăruri, pentru că societatea are o responsabilitate uriaşă în a preveni şi a combate fenomenul violenţei. Ce am păţit eu nu este subiect de băşcălie, am fost la poliţie şi am depus plângere, iar ulterior am fost la IML. Nu vă doresc niciodată să treceţi prin ce am trecut eu ieri", scria Valentina Aldea pe Facebook, în noiembrie 2025.