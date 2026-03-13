Război în Iran, ziua 14. Șeful Pentagonului: „Noul lider suprem este rănit și probabil desfigurat”; NATO a doborât o rachetă
Război în Iran, ziua 14. Șeful Pentagonului: „Noul lider suprem este rănit și probabil desfigurat”; NATO a doborât o rachetă

Fostul prinţ Andrew, Peter Mandelson şi Epstein, într-o fotografie difuzată public în premieră. Noi detalii șocante din dosar

O fotografie în care apar infractorul sexual american Jeffrey Epstein, fostul prinţ Andrew şi politicianul laburist Peter Mandelson a fost difuzată vineri, în premieră, de televiziunea britanică ITV News şi de alte instituţii media, între care AFP.

Mihaela Ivăncică

Această fotografie în care cei trei apar împreună face parte din documente publicate de Ministerul american al Justiţiei.

Andrew, fratele mai mic al regelui Charles al III-lea, şi Peter Mandelson sunt în centrul părţii britanice a dosarului Epstein din cauza legăturilor lor cu finanţistul american, decedat în închisoare în 2019.

Detalii despre fotografia în care apar cei trei

În fotografie, Andrew şi Peter Mandelson, ambii în halate de baie, stau afară în jurul unei mese de lemn, alături de Jeffrey Epstein, care poartă un tricou negru şi pantaloni de culoare deschisă.

Potrivit ITV, imaginea este făcută în Martha's Vineyard din Massachusetts, în estul Statelor Unite. Nu este datată, dar, conform acestui post de televiziune, ea ar putea fi realizată în 1999 sau în 2000.

Cel mai hotărât antreprenor din lume. Un apicultor și-a schimbat sexul pentru a beneficia de fonduri europene
Cel mai hotărât antreprenor din lume. Un apicultor și-a schimbat sexul pentru a beneficia de fonduri europene

Această imagine este unul dintre milioanele de documente publicate pe 30 ianuarie de Ministerul Justiţiei al SUA.

De atunci, numeroşi lideri şi personalităţi din întreaga lume au fost implicaţi în scandalul legat de dezvăluirea legăturilor lor din trecut cu Jeffrey Epstein, ceea ce a dus la anchete penale, arestări şi demisii, în special în Europa.

Arestarea lui Andrew și Peter Mandelson

Andrew şi Peter Mandelson au fost amândoi arestaţi şi reţinuţi în februarie în Regatul Unit, fiind bănuiţi că i-au transmis informaţii economice sensibile lui Jeffrey Epstein.

Peter Mandelson, ex-ministru şi comisar european, a fost ambasador la Washington de la sfârşitul anului 2024 până când a fost rechemat în septembrie 2025.

Andrew Mountbatten-Windsor, numele oficial al fostului prinţ care şi-a pierdut între timp titlurile regale, este bănuit că, în perioada în care a fost trimis special al Regatului Unit pentru comerţ (2001-2011), i-ar fi transmis lui Jeffrey Epstein informaţii legate de funcţiile sale.

De asemenea, el a fost acuzat de Virginia Giuffre, principala acuzatoare a lui Epstein, care a afirmat că a fost constrânsă să întreţină relaţii sexuale cu fostul prinţ începând din 2001, de trei ori, în special când ea avea 17 ani. Aceasta s-a sinucis în 2025. Andrew neagă orice comportament reprobabil.

Românii merg să-și caute pomi, flori și gazon. Cât costă să amenajezi o grădină

Sursa: Agerpres

Articol recomandat de sport.ro
Rita Ora șochează din nou! Cum a pozat cântăreața care a promovat Genoa lui Șucu și a jucat fotbal | FOTO
Rita Ora șochează din nou! Cum a pozat cântăreața care a promovat Genoa lui Șucu și a jucat fotbal | FOTO
Percheziții la ranch-ul lui Jeffrey Epstein din New Mexico. Anchetatorii caută probe în dosarul abuzurilor sexuale
Percheziții la ranch-ul lui Jeffrey Epstein din New Mexico. Anchetatorii caută probe în dosarul abuzurilor sexuale

Mai mulți anchetatori locali au început marți percheziții la ranch-ul Zorro, proprietate a lui Jeffrey Epstein din statul New Mexico, în cadrul unei anchete redeschise privind acuzații că fete și femei ar fi fost abuzate sexual pe domeniul miliardarului.

Peter Mandelson, fost ambasador britanic în SUA, arestat în ancheta legată de Jeffrey Epstein
Peter Mandelson, fost ambasador britanic în SUA, arestat în ancheta legată de Jeffrey Epstein

Fostul diplomat britanic Peter Mandelson a fost arestat luni de către poliţie, în scandalul legat de pedofilul american Jeffrey Epstein, relatează AFP. 

Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein

Fostul prinț al Marii Britanii, Andrew, a fost arestat sub suspiciunea de abatere în exercitarea unei funcții publice, potrivit unui anunț difuzat de BBC News.

Guvernul a trimis bugetul pe 2026 la Parlament. Experții avertizează că lupta cu deficitul este departe de a fi câștigată
Guvernul a trimis bugetul pe 2026 la Parlament. Experții avertizează că lupta cu deficitul este departe de a fi câștigată

Adoptat joi seară, târziu, de Guvern, bugetul pentru anul acesta a ajuns la Parlament, unde săptămâna viitoare aleșii îl pot modifica.

Panică în mai multe județe după boomul sonic al avioanelor de vânătoare. Zboruri supersonice de antrenament până pe 16 martie
Panică în mai multe județe după boomul sonic al avioanelor de vânătoare. Zboruri supersonice de antrenament până pe 16 martie

Cu două războaie în desfăşurare câteva zboruri de antrenament ale piloţilor de vânătoare au stârnit panică în mai multe judeţe din sudul şi centrul României. 

Carburanții se scumpesc puternic: motorina a depășit 9 lei, Rusia câștigă din criza din Orientul Mijlociu
Carburanții se scumpesc puternic: motorina a depășit 9 lei, Rusia câștigă din criza din Orientul Mijlociu

Războiul din Iran continuă să crească prețurile la pompă. Motorina s-a vândut vineri în multe locuri cu 9 lei. 

