Fostul prinţ Andrew, Peter Mandelson şi Epstein, într-o fotografie difuzată public în premieră. Noi detalii șocante din dosar

Această fotografie în care cei trei apar împreună face parte din documente publicate de Ministerul american al Justiţiei.

Andrew, fratele mai mic al regelui Charles al III-lea, şi Peter Mandelson sunt în centrul părţii britanice a dosarului Epstein din cauza legăturilor lor cu finanţistul american, decedat în închisoare în 2019.

Detalii despre fotografia în care apar cei trei

În fotografie, Andrew şi Peter Mandelson, ambii în halate de baie, stau afară în jurul unei mese de lemn, alături de Jeffrey Epstein, care poartă un tricou negru şi pantaloni de culoare deschisă.

Potrivit ITV, imaginea este făcută în Martha's Vineyard din Massachusetts, în estul Statelor Unite. Nu este datată, dar, conform acestui post de televiziune, ea ar putea fi realizată în 1999 sau în 2000.