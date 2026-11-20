„Sunt candidat la alegerile prezidenţiale din 2027", a declarat Dominique de Villepin în cadrul unei conferinţe de presă la Paris, cunoscut mai ales în străinătate pentru discursul său de la ONU, în care a exprimat „nu"-ul Franţei faţă de războiul american din Irak în 2003.

Dominique de Villepin și-a anunțat candidatura pentru 2027

Alegerile prezidenţiale în Franţa sunt preconizate să se desfăşoare în 18 aprilie şi 2 mai 2027.

De fapt, aflat în campanie electorală de câteva luni, fostul ministru de externe (2002-2004) din guvernul preşedintelui Jacques Chirac acumula la începutul lunii noiembrie doar 3% din intenţiile de vot.

Detractorii săi îi reproşează activităţile lucrative şi conferinţele susţinute în străinătate în ultimele două decenii, în special în China.

De Villepin a negat orice conflict de interese. La fel ca în cazul statuetelor primite pe vremea când era şef al diplomaţiei, pe care le-a donat ulterior Ministerului de Externe.