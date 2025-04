Fostul antivaccinist, secretarul Sănătății din SUA, Robert F. Kennedy Jr., le cere acum americanilor să se vaccineze

"Cea mai eficientă modalitate de a preveni răspândirea rujeolei este vaccinul ROR", a scris Kennedy într-un mesaj pe X duminică, în care a precizat că a vizitat familia celui de-al doilea copil din Texas care a murit după ce a contractat boala extrem de contagioasă.

Kennedy a adăugat în mesaj că a trimis o echipă pentru a aproviziona farmaciile și clinicile din Texas cu vaccinuri ROR și alte medicamente în martie, pentru a sprijini statul în timpul epidemiei.

I came to­ Gaines County, Texas, today to comfort the Hildebrand family after the loss of their 8-year-old daughter Daisy. I got to know the family of 6-year-old Kayley Fehr after she passed away in February. I also developed bonds with and deep affection for other members of…