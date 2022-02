Fost oficial american: Putin îl poate otrăvi pe Zelensky. Președintele Iushcenko a fost otrăvit cu dioxină

StirilePROTV

Responsabilii NATO acuză Rusia că a crescut până spre 200 de mii numarul soldaților desfășurati la granițele Ucrainei. Washingtonul denunță: "Cea mai semnificativă mobilizare militară în Europa, de după al Doilea Război Mondial''.

La rândul sau, Vladimir Putin, declară că vrea dialog și susține că manevrele sale nu amenință pe nimeni. Sâmbătă, însă, va superviza personal simularea unui atac nuclear. În tot acest timp, în estul Ucrainei, rebelii pro-ruși, și fortele Kievului, se acuză pe un ton răstit, de atacuri și provocări.

Citește AICI cele mai noi informații despre situația din Ucraina

Separațişții proruşi care controlează republicile separatiste Doneţk şi Lugansk din estul Ucrainei au anunţat, vineri, evacuarea civililor către Rusia, în urmă intensificării bombardamentelor de artilerie, pentru care armata ucraineană şi separațişții se acuză reciproc.

O fotografie care circulă pe internet surprinde autobuze aduse pentru evacuarea femeilor și copiilor. Plecările ar urma să înceapă vineri seară. Liderul republicii Doneţk a acuzat Ucraina că se pregăteşte să invadeze cele două provincii separatiste proruse.

În replică, ministrul ucrainean de externe a acuzat Rusia că răspândeste dezinformări și a dat asigurări că Ucraina nu desfășoară și nu planifică astfel de acțiuni în Donbas.

Vladimir Putin: "Am sesizat o deteriorare a situaţiei în estul Ucrainei. Indemn Kievul să se aşeze la masa negocierilor cu separatiştii din Doneţk şi Lugansk si să puna în practică Acordurile de la Minsk".

Antony Blinken, secretarul de stat al SUA: "Evenimentele din ultimele 24-48 de ore fac parte dintr-un scenariu deja în derulare, care constă în crearea de provocări false, apoi în a răspunde la aceste provocări şi, în cele din urmă, în a comite o nouă agresiune împotriva Ucrainei”.

Criza din Ucraina domina agenda Conferinţei de securitate de la Munchen, supranumita si "Davos pentru aparare". Pentru prima oară în ultimii ani, Rusia nu are niciun reprezentant, încă un indicator al degradarii relaţiilor dintre Occident şi Moscova.

Annalena Baerbock: "Puterile occidentale sunt unite în pregătirea sancțiunilor fără precedent împotriva Rusiei. Noi, în Germania, suntem pregătiți să plătim un preț economic ridicat pentru asta. De aceea, toate opțiunile sunt pe masă pentru mine, inclusiv Nord Stream 2".

Fost oficial american: Putin îl poate otrăvi pe Zelensky. Președintele Iushcenko a fost otrăvit cu dioxină

Fiona Hill, consilierul special al președintelui SUA pentru Rusia și Europa în perioada 2017-2019: „Din perspectiva Rusiei, Ucraina nu are dreptul la o politică externă și de securitate independente. Iar Putin poate alege dintr-o multitudine de scenarii, de pildă atacuri cibernetice, activități subversive, îl poate otrăvi pe președintele Zelensky. Vă amintesc că unul dintre predecesorii acestuia, președintele Iushcenko, a fost otrăvit cu dioxină”.

Sâmbătă, în ziua centrală a Conferinței de la Munchen, cele mai așteptate intervenții vor veni din partea vicepresedintei Statelor Unite Kamala Harris și a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelensky.

Cocomitent cu discursurile celor doi, în Crimeea, Vladimir Putin va superviza personal exercițiile strategice anuale, care includ lansarea de rachete balistice și de croazieră menite să simuleze un atac nuclear.

Dmitry Peskov, spokesman for Russian president Vladimir Putin: “Putin va fi în centrul de comandă. Asemenea teste sunt imposibile fără șeful statului. Toți șțiți despre valiza nucleară etc. Exercițiile și lansarea de rachete balistice fac parte din procesul obișnuit de antrenament. Este ceva periodic și nimeni nu are motive de îngrijorare, toată lumea a fost informată din timp”.

Exercițiile din Crimeea coincid cu ultima zi de manevre planificate în Belarus. De altfel, vineri, Vladimir Putin l-a convocat la Kremlin pe aliatul sau Aleksander Lukașenko pentru a discuta despre prelungirea sau nu a mandatului trupelor rusești pe teritoriul fostei republici sovietice.

Putin: “Aceste exerciții militare sunt pur defensive și nu reprezintă o amenințare pentru nimeni. Toate au fost planificate din timp și obiectivele exercițiilor au fost atinse”.

Între timp, Ministerul rus al Apărării a anunțat că mai multe unităţi de infanterie mecanizată au revenit în garnizoanele lor din Daghestan şi Cecenia după încheierea exerciţiilor militare din Crimeea. De asemenea, un tren încărcat cu tancuri din Districtul militar Vest ar fi plecat către provincia Nij-ni Nov-gorod.

Igor Konashenkov, spokesman for Russian Defence Ministry: “După încheierea întregii serii de activitatea de antrenament de luptă, a fost dat ordinul pentru eșalonarea retragerii unităților în pozițiile lor permanente.”

Însă atât Kievul cât şi Occidentul pun sub semnul întrebării anunțul retragerii, afirmând că unele forţe şi echipamente militare ruse pur şi simplu par să fie înlocuite cu altele.

Lloyd Austin, US Defense Secretary: “Cu toate că Rusia a anunțat că-și retrage forțele în garnizoane, încă nu am constatat acest lucru. Toate semnele arată că Rusia își menține capacitatea de a lansa un atac în orice moment.”

Și cu cât insistă occidentali în scepticismul lor, cu atât sporește insolența Moscovei și a aliaților sai. Într-o inspecție la exercitiile comune cu rușii de pe teritoriul țării sale, Alexander Lukashenko i-a servit o tiradă jurnalistului CNN Fred Pleitgen.

“- Statele Unite avertizează că Belarusul va suportă consecințe serioase dacă va fi lansat un atac împotriva Ucrainei de pe teritoriul sau. Încă sprijiniți Rusia în poziția să față de Ucraina?

- Încă mai credeți că va fi atacată Ucraina din Belarus sau ați reușit să depășiți acest blocaj mental?

- Domnule, nu e vorba de ce ce cred eu, ci de ce spun responsabilii americani.

- Întrebarea e: Voi (americanii) ce faceți aici, la mii de km de casă? Care e treaba cu instructorii voștri din Ucraina, trupele din Polonia, Lituania, Letonia și Estonia. Ce căutați pe aici?”.

Deocamdată, Statele Unite nu au reactionat oficial la răspunsul Moscovei la contra-propunerile americane pentru garanțiile de securitate cerute de ruși. Însă, potrivit presei ruse, în răspunsul său, predat ieri, Moscova insistă pe ''retragerea tuturor forţelor şi armamentelor americane desfăşurâte în Europa Centrală şi de Est, în Europa de Sud-Est şi în ţările baltice''. De asemenea, Rusia subliniază că dorește negocierea întregului pachet, inclusiv a principalelor sale exigențe cu privire la NATO.

Vineri seara, președintele american, Joe Biden, va discuta din nou, prin videoconferință despre situația din Ucraina, cu responsabili ai Uniunii Europene și NATO, precum și cu liderii unor state aliate - România, Polonia, Canada, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie.