Un martor a auzit o serie de explozii puternice în oraş înainte de declanşarea alertei aeriene.

Atacul a avariat o clădire nerezidenţială într-un cartier, iar dintr-un altul se ridica fum şi o clădire de birouri era în flăcări, a declarat administraţia militară a capitalei pe Telegram.

O staţie electrică de transformare a luat foc, a indicat primarul Vitali Kliciko.

De asemenea, geamurile unor imobile rezidenţiale s-au spart.

Rusia a intensificat atacurile asupra Kievului în ultimele săptămâni. În această lună, loviturile asupra Kievului şi regiunii înconjurătoare au provocat peste 60 de victime, potrivit autorităţilor ucrainene, scrie Agerpres.